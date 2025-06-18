Пенсії в Україні можуть суттєво зрости, але потрібно діяти — Гетманцев

Пенсійні проблеми у нашій країні не вирішити точковими заходами. Потрібні рішучі дії, а не імітація

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Нормальний перегляд мінімальної пенсії, а не знущання. Зараз вона складає третину (!) від прожиткового мінімуму. В анонсованих пропозиціях від уряду йдеться про підвищення мінімальної пенсії з 1 січня 2026 року «аж» на 203 грн – до 2564 грн. + 8,6%, або 5 доларів. Тільки за 5 місяців 2025 року інфляція вже склала майже 16%», — наголосив народний депутат.

Він зазначив, що треба називати речі своїми іменами: це не заморожування бідності – це її посилення.

Потрібні реальні кроки для реформування пенсійної системи. Щоб люди, які чесно працюють, у майбутньому могли розраховувати на нормальну пенсію.

«Натомість роками триває гальмування запровадження другого накопичувального рівня пенсійного забезпечення. 20 років розмов, без результатів. У парламенті неодноразово подавалися відповідні законопроєкти, але їх «збивали» зауваженнями, що скоро буде кращий проєкт від Уряду», — пояснює політик.

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Гетманцев написав, що чергове таке запевнення було отримано торік. На жаль, у Верховній Раді досі відповідного законопроєкту немає. Відтягувати далі точно нікуди.

«Ми маємо займатися у парламенті важливими для людей питаннями й ухвалювати правильні рішення», — наголосив нардеп.

Серед них:

Рішення про створення законодавчого підґрунтя для другого рівня пенсійного забезпечення – відповідно до анонсованої урядом моделі, там не передбачене додаткове податкове навантаження, натомість є гарантії для гідних умов життя пенсіонерів. Рішення про збільшення мінімальної пенсії хоча б до 4 тисяч гривень – за рахунок детінізації, економії неефективних бюджетних програм та ресурсу від скасування спецпенсій. Рішення про скасування спецпенсій прокурорів – законопроєкт має негайно бути поданим Комітетом з питань соціальної політики до залу Верховної Ради.

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