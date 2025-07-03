Деякі українці мають право на доплату до пенсій

Громадяни України, які досягли 65-річного віку, мають право на встановлений державою мінімальний розмір пенсійного забезпечення. Проте для отримання підвищених виплат необхідно відповідати низці чітко визначених критеріїв

Хто може претендувати на доплату після 65 років

Згідно з чинним законодавством, держава гарантує особам віком від 65 років мінімальну пенсію в розмірі щонайменше 40% від встановленої мінімальної заробітної плати. Це право мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

досягли 65 років;

отримують пенсію за віком, за вислугою років, через інвалідність або у зв’язку з втратою годувальника;

мають необхідний страховий стаж: не менше 35 років для чоловіків та щонайменше 30 років для жінок;

розмір їхньої пенсії за віком не перевищує 40% мінімальної заробітної плати.

Пенсійні виплати для осіб віком від 65 років не можуть бути нижчими за прожитковий мінімум, установлений для людей, які втратили працездатність.

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Як змінювалися виплати для пенсіонерів у 2024–2025 роках

У Пенсійному фонді повідомили, що протягом 2024 року пенсії для осіб, які досягли 65-річного віку, підвищувалися двічі.

із 1 січня 2024 року, коли мінімальна заробітна плата становила 7 100 гривень, розмір мінімальної пенсії для відповідної категорії осіб сягав 2 840 гривень.

після підвищення «мінімалки» до 8 000 гривень з 1 квітня 2024 року, мінімальна пенсія зросла до 3 200 гривень.

у 2025 році рівень мінімальної зарплати залишився незмінним — 8 000 гривень. Водночас, унаслідок індексації пенсій розмір мінімальної виплати для пенсіонерів віком 65+ було збільшено до 3 758 гривень.

Пенсіонерам, яким виповнилося 65 років уже після проведення індексації, розмір пенсії мають переглянути. Якщо до цього виплата була меншою за оновлений мінімум, вона підлягає підвищенню до рівня 3 758 гривень.

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Джерело: 24 Канал.