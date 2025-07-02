Чи зросте мінімальна пенсія в Україні

Найменший розмір пенсії в Україні залишиться незмінним упродовж 2025 року, однак вже з 2026-го заплановане поступове підвищення. Наразі мінімальна пенсійна виплата становить 2 361 гривню — і саме від цієї суми держава відштовхуватиметься під час наступних перерахунків
Що вплине на підвищення пенсій
Основною причиною майбутнього зростання є заплановане поступове збільшення прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Уряд передбачає зміну цього показника впродовж наступних трьох років, а разом із ним зростатиме й розмір мінімальної пенсії.
Передбачається, що темпи підвищення відповідатимуть рівню інфляції. Згідно з поточними розрахунками, підвищення виглядатиме так:
- у 2026 році — на 8,6%;
- у 2027 році — на 5,9%;
- у 2028 році — ще на 5,9%.
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Якою буде мінімальна пенсія у найближчі роки
Враховуючи заплановані темпи зростання, мінімальні пенсійні виплати можуть досягти таких орієнтовних значень:
- у 2026 році — 2 564 гривні;
- у 2027 році — 2 715 гривень;
- у 2028 році — 2 859 гривень.
Озвучені суми є попередніми, адже остаточні показники залежатимуть від реального рівня інфляції та економічної ситуації в країні. На макроекономічні прогнози, зокрема, продовжує впливати повномасштабна війна, яку веде росія проти України. Тож можливі корективи залежно від обставин.
Нагадаємо, що у травні 2025 року середня заробітна плата, з якої в Україні сплачувалися страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій, зросла до 20 355 грн. Це майже на 500 грн більше, ніж у квітні, коли показник становив 19 856,19 грн.
Цей показник — один із ключових для розрахунку розміру пенсійних виплат. Його зростання напряму впливає на новопризначені пенсії, які оформлюються після оновлення даних. Чим вищою є середня зарплата по країні, тим більшою буде база для індивідуального розрахунку пенсії кожного громадянина.
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Джерело: 24 Канал.