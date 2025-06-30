Середня пенсія в Україні нижча, ніж має бути — Гетманцев

В Україні середня пенсія становить лише близько 27% від середньої заробітної плати. Це майже вдвічі менше, ніж у країнах Європейського Союзу, де середній показник заміщення трудових доходів пенсією — 58%

Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, наголосивши на критичному стані української пенсійної системи.

За словами Гетманцева, ключовий індикатор забезпечення комфортного життя на пенсії — саме відсоток заміщення доходів. В Україні цей показник неухильно знижувався протягом останнього десятиліття, зокрема через зміну методики розрахунку пенсій. Зокрема, у межах пенсійної реформи попередньої влади коефіцієнт за кожен рік стажу було зменшено з 1,35% до 1%. Як наслідок, українські пенсіонерки та пенсіонери отримують суттєво менше, ніж мали б отримувати відповідно до свого трудового внеску.

Для порівняння, у Польщі рівень заміщення становить 57%, у Румунії — 48%, а в Греції — 78%. Ці цифри, на думку Гетманцева, мають стати орієнтиром для України.

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«Ми повинні переглянути підходи до нарахування та індексації пенсій. Люди праці, виходячи на пенсію, повинні отримувати гідні і справедливі виплати, які відповідають їх трудовому внеску», — підкреслив політик.

Першим кроком до виправлення ситуації він назвав підвищення мінімальної пенсії щонайменше до 4 тисяч гривень.

Окрім того, Гетманцев закликав уряд та парламент до комплексного вирішення пенсійного питання. Серед ключових кроків він назвав:

детінізацію зарплат;

скасування так званих «спецпенсій» для окремих категорій чиновників;

запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи.

«На жаль, повномасштабна війна точно не додасть стійкості пенсійний системі у її діючому вигляді, тому зволікати із прийняттям рішень точно не варто», — застеріг він.

Заклик Гетманцева пролунав на тлі зростання вартості життя, посилення соціальної нерівності та зростаючих викликів для бюджету. Без комплексного перегляду пенсійної системи дедалі більше українців ризикують залишитися без засобів до існування у літньому віці.

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