Як отримати пенсію в Україні, якщо не вистачає стажу

В Україні вихід на пенсію за віком можливий лише за умови наявності мінімального страхового стажу. Якщо необхідного стажу бракує, держава пропонує кілька альтернатив для забезпечення літніх людей

Пенсія за віком: який стаж потрібен

У 2025 році для оформлення пенсії у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо цей поріг не досягнуто, право на пенсію переноситься:

у 63 роки — за умови наявності від 22 до 32 років стажу;

у 65 років — якщо накопичено від 15 до 22 років стажу.

Громадяни, яким виповнилось 65 років, але які мають менш як 15 років страхового стажу, не можуть претендувати на пенсійні виплати з Пенсійного фонду. Утім, вони все одно мають право на державну підтримку.

Державна допомога для людей без стажу

Якщо людина досягла пенсійного віку, але не має необхідного стажу, вона може звернутися за такими видами допомоги.

Соціальна пенсія

Це вид матеріальної підтримки, який призначають громадянам віком від 65 років із менше ніж 15 роками страхового стажу. Розмір виплат залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (у 2025 році — 2 361 гривня) та доходу сім’ї.

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Соціальна пенсія надається:

особам, які не працюють офіційно та не мають інших джерел доходу;

людям, що не отримують інших соціальних виплат.

Інші види допомоги

Окрім соціальної пенсії, особи без стажу можуть претендувати на:

субсидії на оплату комунальних послуг;

допомогу малозабезпеченим сім’ям;

пільги на медичне обслуговування.

Призначення соціальної пенсії здійснюють органи соціального захисту. Для подання заявки необхідно підготувати: паспорт, ІПН, довідку про відсутність пенсії та інші документи, що підтверджують право на допомогу.

Як компенсувати відсутній стаж

Громадяни, яким бракує лише кількох років стажу, можуть його «докупити», сплачуючи добровільні внески до Пенсійного фонду. У 2025 році мінімальний внесок становить 22% від мінімальної зарплати.

При мінімальній зарплаті 8 000 гривень внесок за один місяць дорівнює 1 760 гривень. Відповідно, щоб компенсувати два роки страхового стажу, потрібно сплатити 42 240 гривень.

Для цього слід:

укласти договір добровільного страхування з Податковою службою;

внести кошти за необхідний період.

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Джерело: 24 Канал.