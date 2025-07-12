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Скільки стажу потрібно для мінімальної пенсії

12.07.2025 13:00
Ольга Деркач

Розмір майбутньої пенсії визначається одразу кількома ключовими показниками. Насамперед, важливу роль відіграє тривалість страхового стажу. Ще одним суттєвим фактором є рівень офіційного заробітку, який людина отримувала протягом свого трудового життя

Скільки стажу потрібно для мінімальної пенсії

Скільки стажу потрібно для мінімальної пенсії Фото: freepik.com

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію у 2025 році

Вимоги до мінімального страхового стажу напряму залежать від того, у якому віці людина планує оформити пенсію за віком.

Станом на 2025 рік встановлені такі умови:

  • якщо особа хоче вийти на пенсію у 60 років, їй необхідно мати не менше 32 років страхового стажу;
  • для виходу на пенсію у 63 роки потрібно щонайменше 22 роки стажу;
  • у 65 років право на пенсію мають ті, хто має від 15 років страхового стажу.

При цьому варто розуміти: лише наявність необхідної кількості років стажу ще не гарантує високих виплат. Якщо офіційні доходи були низькими, розрахована пенсія також може бути мінімальною.

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Яку допомогу можуть отримати ті, хто не має необхідного стажу

У випадку, якщо особа не накопичила достатньої кількості страхового стажу для призначення пенсії, вона все одно має право на державну підтримку. Йдеться про тимчасову адресну допомогу, розмір якої визначається індивідуально. Формула розрахунку базується на різниці між:

  • середньомісячним сукупним доходом на одного члена домогосподарства (за останні шість місяців),
  • та встановленим прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, що наразі становить 2 361 гривню.

При цьому розмір допомоги не може бути меншим за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (2 361 грн) і не може перевищувати прожитковий мінімум для працездатних осіб, який на сьогодні становить 3 028 гривень.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив дані Пенсійного фонду України про найбільші пенсії, які сьогодні виплачуються в країні.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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