Деякі українці можуть отримати спеціальну пенсію держслужбовця: умови

В Україні окремі категорії державних службовців мають право на спеціальне пенсійне забезпечення. Проте, щоб претендувати на таку пенсію, необхідно дотриматися певних вимог, визначених чинним законодавством

Порядок призначення пенсій для держслужбовців регулюється Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також статтею 90 Закону України «Про державну службу».

Відповідно до цих нормативно-правових актів, спеціальну пенсію державного службовця можуть оформити громадяни, які відповідають одній із двох умов:

особа має щонайменше 10 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій державної служби, і при цьому обіймала таку посаду станом на 1 травня 2016 року;

особа має щонайменше 20 років стажу державної служби на відповідних посадах, незалежно від того, чи працювала на момент 1 травня 2016 року.

За умови наявності належного стажу державної служби пенсія може бути призначена:

чоловікам, які досягли 62-річного віку та мають щонайменше 35 років загального страхового стажу;

жінкам, які досягли встановленого пенсійного віку та мають не менше ніж 30 років страхового стажу.

Цікаве по темі: Хто отримує найбільші пенсії в Україні — Гетманцев

Який розмір спеціальної пенсії для держслужбовців

Пенсію держслужбовцю призначають з моменту звернення за нею, однак не раніше дати, коли виникає право на отримання цієї виплати.

Розмір пенсії становить 60 % від заробітної плати, з якої раніше сплачувалися внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Якщо на момент подання документів для призначення пенсії особа вже не працює державним службовцем, тоді розмір пенсії розраховується на підставі посадового окладу та рангу чинного держслужбовця, що займає аналогічну посаду за останнім місцем роботи заявника.

Подати заяву та пакет необхідних документів для призначення пенсії можна кількома способами:

особисто — звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;

дистанційно — через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі працюючі пенсіонери мають право на доплати

Як отримати пенсію в Україні, якщо не вистачає стажу

Деякі українці можуть отримати 5000 надбавки до пенсії

Джерело: 24 Канал.