Хто отримує найбільші пенсії в Україні — Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив дані Пенсійного фонду України про найбільші пенсії, які сьогодні виплачуються в країні

За його словами, цифри, що надійшли у відповідь на депутатський запит, вражають і ще раз підтверджують глибоку несправедливість чинної системи пенсійного забезпечення.

«Хто в Україні отримує найбільші пенсії та скільки це в цифрах? Часто бачу різні коментарі та повідомлення із цим питанням. Звернувся з відповідним запитом до Пенсійного фонду України. Уже можу поділитися з вами інформацією, яку отримав у відповідь», — написав Гетманцев.

Судді — абсолютні «лідери» пенсійного рейтингу

Згідно з наданими ПФУ даними, найбільшу пенсію в Україні отримує суддя — це 390 тисяч гривень щомісяця. Умовна межа двадцятки найбільших суддівських пенсій — майже 320 тисяч гривень.

Для порівняння, максимальна пенсія серед шахтарів — 29 тисяч гривень. Тобто різниця між пенсійними виплатами у «верхах» та в традиційно важких професіях сягає десятків разів.

«Цифри шокують. Насамперед тому, що їх ніяк не можна порівняти з пенсіями батьків і родичів більшості українців, тими пенсіями, про які ви мені пишете», — зауважив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Прокурори, народні депутати, силовики

У прокурорів — також чималі виплати. Найбільша пенсія серед них становить 219 тисяч гривень, двадцята за розміром — 119 тисяч.

Серед колишніх народних депутатів лише один отримує пенсію у розмірі майже 246 тисяч гривень. Інші фігуранти цього переліку — з виплатами від 21,8 до 59,8 тисяч гривень.

Попри окремі надвисокі виплати, левова частка пенсіонерів в Україні живе на суми, які не дозволяють покрити базові потреби. Це особливо гостро відчувається на тлі інфляції та підвищення вартості життя.

Перегляд системи: чи зникнуть спецпенсії?

«Я поділяю вашу думку, що система нарахування пенсій має бути справедливою… Безперечно, пенсії мають бути гідними. Але не для обраних — для всіх українців, які все своє життя чесно працювали», — наголосив Гетманцев.

Наразі в парламенті вже триває розгляд законопроєкту про скасування спецпенсій прокурорів. За словами депутата, попри опір, є всі шанси ухвалити документ у другому читанні.

«Це буде перший крок до відновлення справедливості в нашій країні. Перший, проте він однозначно не може бути єдиним», — резюмував він.

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