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В Україні можуть скасувати деякі спецпенсії — Гетманцев

02.07.2025 17:20
Микола Деркач
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Комітет з питань соціальної політики, долаючи шалений супротив, рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт щодо скасування спецпенсій прокурорів

В Україні можуть скасувати деякі спецпенсії — Гетманцев

Фото: motionarray.com, youtube.com

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Вітаю рішення Комітету та закликаю колег підтримати законопроєкт у залі. Як і в першому читанні, мій голос буде — ЗА, — написав Гетманцев. — Ми маємо нарешті скасувати середньовічні кастові привілеї. Це один з кроків до пенсійної справедливості. Але він не має бути єдиним».

Він наголосив, що потрібна масштабна пенсійна реформа, включно зі впровадженням накопичувального рівня пенсійного забезпечення, детінізацією фонду оплати праці, переглядом підходів до нарахування та індексації пенсії, що виплачується із солідарної пенсійної системи, першим кроком до чого має стати підвищення мінімальної пенсії до рівня не менше 4 тис. грн.

Також нардеп пояснив важливу деталь:

«Дехто висловлює побоювання, що це стосуватиметься, наприклад, військових. Ні – про таке навіть мова йти не може. Навпаки ми маємо зробити, щоб умови виходу на пенсію мобілізованих, які зараз виконують свій громадянський обов’язок зі зброєю, були не гіршими, ніж у кадрових військових», — зазначив політик.

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За його словами, мова не просто про спецпенсії – мова про «кланові» спецпенсії. Саме вони підривають засади справедливості у суспільстві.

«Кланові» спецпенсії у сотні тисяч гривень, які обурюють людей – це офіційне, публічне і зухвале визнання виключності окремих каст – суддів, силовиків, держслужбовців. При мінімальній пенсії 2361 грн, коли більше як половина українських пенсіонерів отримують менше ніж 5 тис. грн, спецпенсії по 100 тисяч і більше – кричуща несправедливість.

«Вчора розбирали, звідки з’явилися норми про ці кланові привілеї та що з ними робити. Як нарешті перейти – після 20 років розмов – до впровадження пенсійної реформи, яка забезпечить справедливі та гідні умови виходу на пенсію. Для всіх, а не для обраних. Залежно від розміру трудового внеску і зарплати», — пояснює Гетманцев.

Він зазначив, що законопроєкт про скасування спецпенсій прокурорів, звісно, не є комплексною пенсійною реформою, але важливим кроком для відновлення справедливості у суспільстві.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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