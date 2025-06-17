Що таке страховий стаж і як його рахують

Розмір пенсійних виплат безпосередньо залежить від того, скільки страхового стажу накопичила людина. Крім того, саме стаж визначає, коли громадянин зможе скористатися правом на пенсію за віком

Що таке страховий стаж і як його обчислюють

Страховим стажем вважається період, протягом якого особа була офіційно застрахована, тобто за неї регулярно сплачувалися внески до системи державного соціального страхування.

До страхового стажу також включається час перебування у декретній відпустці для догляду за дитиною до трьох років. Крім того, враховуються періоди, коли людина отримувала допомогу з окремих видів соціального страхування (але не пенсію, за винятком пенсії по інвалідності). Ці періоди зараховуються як такі, за які сплачено внески в розмірі, не нижчому за мінімальний.

У Пенсійному фонді України уточнюють, що страховий стаж обчислюється помісячно. Для розрахунків використовуються відомості з реєстру застрахованих осіб, який ведеться в межах Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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Важливо знати: якщо йдеться про періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року, їх враховують відповідно до положень Закону України «Про пенсійне забезпечення». А от усі періоди після цієї дати обраховуються згідно з іншим нормативним актом — Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Скільки коштує придбати стаж

Українське законодавство передбачає можливість добровільного придбання страхового стажу. Це означає, що людина може самостійно сплатити внески за ті періоди, коли вона не працювала офіційно, і таким чином поповнити свій страховий стаж.

Вартість одного місяця стажу дорівнює сумі мінімального страхового внеску — 22% від чинного розміру мінімальної заробітної плати.

Станом на сьогодні такий внесок складає 1 760 гривень за місяць. Відповідно, щоб отримати рік додаткового стажу, доведеться заплатити 21 120 гривень.

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Джерело: 24 Канал.