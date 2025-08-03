Надбавка до пенсії за надстаж: хто і скільки отримає у 2025

У 2025 році українці, які вийшли на пенсію та мають страховий стаж, що перевищує мінімально необхідний, можуть отримувати доплати. Розмір надбавки визначається чинним законодавством і залежить від кількості «зайвих» років роботи

Хто має право на надбавку

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачає виплати за надстаж для тих, чий страховий стаж перевищує встановлену норму:

для чоловіків — понад 35 років;

— понад 35 років; для жінок — понад 30 років.

За словами пенсійного експерта Сергія Коробкіна, за кожен повний рік понаднормового стажу пенсія збільшується на 1% її основного розміру, однак не вище 1% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Розмір доплат у 2025 році

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у 2025 році становить 2360 грн. Відповідно:

за кожен рік понад норму доплата становить 23,6 грн;

якщо, наприклад, чоловік має 44 роки стажу (на 9 років більше за мінімум), надбавка становитиме 212,4 грн;

за два додаткові роки стажу виплата становитиме лише 47,2 грн.

Читайте також: Деякі українці можуть отримати ₴43 тис. допомоги: хто має право

Чим більше років понад норму, тим більшою буде доплата. Водночас пенсіонери, які продовжують працювати, надбавку не отримують — перерахунок здійснюють лише після звільнення.

Особливі умови для тих, хто вийшов на пенсію до 2011 року

Для пенсіонерів, які оформили пенсію до жовтня 2011 року, діють інші норми: понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

У цих випадках надбавки також можливі, але розраховуються за старими правилами.

Нагадаємо, що в Україні для окремих категорій пенсіонерів передбачені додаткові виплати. У серпні частина пенсіонерів отримає компенсації та надбавки, однак їхній розмір визначається індивідуально — залежно від статусу людини та особливостей законодавства.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі пенсіонери будуть змушені повернути частину виплат

Чи може роботодавець звільнити працівника-пенсіонера

Яка соціальна допомога доступна українським пенсіонерам

За матеріалами napensii.ua.