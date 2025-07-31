Чи може роботодавець звільнити працівника-пенсіонера

Досягнення пенсійного віку іноді стає підставою для звільнення працівника — або щонайменше приводом для тиску з боку роботодавця. Проте не всі подібні випадки є законними: трудове законодавство передбачає низку обмежень і гарантій для людей, які продовжують працювати після виходу на пенсію
Чи дозволено звільняти пенсіонера
Пенсійний вік не є автоматичною підставою для припинення трудових відносин. Відповідно до чинного Кодексу законів про працю України, працівники захищені від дискримінації за віковою ознакою. У законі немає окремої процедури звільнення для людей, які досягли пенсійного віку, а отже — звільнення виключно через вік є незаконним. Роботодавець не має права припинити трудові відносини лише тому, що працівник досягнув пенсії.
У яких випадках звільнення пенсіонера є правомірним
Незважаючи на відсутність спеціальних підстав для звільнення пенсіонерів, роботодавець може розірвати трудовий договір із такою особою на загальних підставах, визначених у КЗпП.
Серед них:
- ліквідація підприємства, його реорганізація або визнання банкрутом;
- скорочення чисельності або штату працівників;
- систематичне невиконання працівником своїх обов’язків без поважних причин;
- грубе порушення трудової дисципліни (наприклад, прогули, перебування на роботі в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, умисне пошкодження майна роботодавця, вчинення аморального вчинку);
- невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі через недостатній рівень кваліфікації;
- поновлення на роботі іншого працівника, який раніше обіймав цю посаду.
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Кожна з цих підстав потребує належного документального підтвердження, дотримання процедур і попереджень, передбачених законодавством.
Особливості звільнення під час воєнного стану
У період дії воєнного стану законодавство передбачає деякі винятки. Зокрема, роботодавець має право звільнити працівника, у тому числі пенсіонера, з власної ініціативи навіть у разі його тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці.
У такій ситуації датою звільнення вважається:
- перший робочий день після закінчення строку тимчасової непрацездатності (відповідно до даних у листку непрацездатності);
- або перший робочий день після завершення відпустки.
Таким чином, хоча сам факт досягнення пенсійного віку не дає підстав для звільнення, пенсіонер, як і будь-який інший працівник, може бути звільнений на законних підставах, якщо дотримано всі вимоги трудового законодавства.
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Джерело: 24 Канал.