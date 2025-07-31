close-btn
PaySpaceMagazine

Чи може роботодавець звільнити працівника-пенсіонера

31.07.2025 16:40
Ольга Деркач

Досягнення пенсійного віку іноді стає підставою для звільнення працівника — або щонайменше приводом для тиску з боку роботодавця. Проте не всі подібні випадки є законними: трудове законодавство передбачає низку обмежень і гарантій для людей, які продовжують працювати після виходу на пенсію

Чи може роботодавець звільнити працівника-пенсіонера

Чи може роботодавець звільнити працівника-пенсіонера Фото: freepik.com

Чи дозволено звільняти пенсіонера

Пенсійний вік не є автоматичною підставою для припинення трудових відносин. Відповідно до чинного Кодексу законів про працю України, працівники захищені від дискримінації за віковою ознакою. У законі немає окремої процедури звільнення для людей, які досягли пенсійного віку, а отже — звільнення виключно через вік є незаконним. Роботодавець не має права припинити трудові відносини лише тому, що працівник досягнув пенсії.

У яких випадках звільнення пенсіонера є правомірним

Незважаючи на відсутність спеціальних підстав для звільнення пенсіонерів, роботодавець може розірвати трудовий договір із такою особою на загальних підставах, визначених у КЗпП.

Серед них:

  • ліквідація підприємства, його реорганізація або визнання банкрутом;
  • скорочення чисельності або штату працівників;
  • систематичне невиконання працівником своїх обов’язків без поважних причин;
  • грубе порушення трудової дисципліни (наприклад, прогули, перебування на роботі в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, умисне пошкодження майна роботодавця, вчинення аморального вчинку);
  • невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі через недостатній рівень кваліфікації;
  • поновлення на роботі іншого працівника, який раніше обіймав цю посаду.

Цікаве по темі: Яка соціальна допомога доступна українським пенсіонерам

Кожна з цих підстав потребує належного документального підтвердження, дотримання процедур і попереджень, передбачених законодавством.

Особливості звільнення під час воєнного стану

У період дії воєнного стану законодавство передбачає деякі винятки. Зокрема, роботодавець має право звільнити працівника, у тому числі пенсіонера, з власної ініціативи навіть у разі його тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці.

У такій ситуації датою звільнення вважається:

  • перший робочий день після закінчення строку тимчасової непрацездатності (відповідно до даних у листку непрацездатності);
  • або перший робочий день після завершення відпустки.

Таким чином, хоча сам факт досягнення пенсійного віку не дає підстав для звільнення, пенсіонер, як і будь-який інший працівник, може бути звільнений на законних підставах, якщо дотримано всі вимоги трудового законодавства.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі пенсіонери можуть отримати 900 грн надбавки: хто має право

Як пенсіонеру оформити субсидію: що потрібно знати

Яку надбавку отримають пенсіонери за понаднормовий стаж

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Штрафи, відкритий банкінг та Резерв+: яких змін чекати українцям з 1 серпня 31.07.2025

Штрафи, відкритий банкінг та Резерв+: яких змін чекати українцям з 1 серпня
Скільки дивідендів заплатила «Укрнафта» за 2024 рік 31.07.2025

Скільки дивідендів заплатила «Укрнафта» за 2024 рік
Укрексімбанк надав ₴135 млн кредиту виробнику «Соків України» 31.07.2025

Укрексімбанк надав ₴135 млн кредиту виробнику «Соків України»
Яка соціальна допомога доступна українським пенсіонерам 30.07.2025

Яка соціальна допомога доступна українським пенсіонерам
Мережа VARUS отримала ₴630 млн від ЄБРР 30.07.2025

Мережа VARUS отримала ₴630 млн від ЄБРР
Український стартап Uniot переміг на YEP Accelerator Demo Day 30.07.2025

Український стартап Uniot переміг на YEP Accelerator Demo Day
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика
ТОП статей 28.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика

 Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ТОП статей 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
Останні новини
Сьогодні  19:20

Експерт назвав Біткоїн «фінансовою бульбашкою у чистому вигляді»

 Сьогодні  18:00

Новий закон про факторинг набрав чинності — НБУ

 Сьогодні  15:20

Revolut хоче купити банк у США заради ліцензії

 Сьогодні  14:00

Штрафи, відкритий банкінг та Резерв+: яких змін чекати українцям з 1 серпня

 Сьогодні  12:40

Скільки дивідендів заплатила «Укрнафта» за 2024 рік

 Сьогодні  11:20

Укрексімбанк надав ₴135 млн кредиту виробнику «Соків України»

 Сьогодні  10:10

НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber