Як пенсіонеру оформити субсидію: що потрібно знати

В Україні особи пенсійного віку мають право на отримання субсидії, якщо їхній дохід недостатній для повної оплати комунальних послуг. Оформити допомогу можна як особисто, так і дистанційно — через електронні сервіси або поштовим відправленням

Хто з пенсіонерів може претендувати на субсидію

Пенсіонерам призначається субсидія у разі, якщо вартість комунальних послуг, якими вони користуються, перевищує обов’язковий платіж, розрахований індивідуально за спеціальною формулою. Такий платіж залежить від рівня доходів і визначається окремо для кожного домогосподарства.

Які документи потрібні для оформлення

Щоб подати заявку на субсидію, пенсіонеру необхідно підготувати пакет документів:

заяву із переліком усіх комунальних послуг, які фактично споживаються;

декларацію про доходи — з інформацією про всі джерела доходу;

додаткові документи (у разі потреби), зокрема: договір оренди — якщо людина мешкає в орендованому житлі; довідку про місце проживання — якщо особа є внутрішньо переміщеною.

Як подати документи на субсидію

Існує кілька можливих варіантів подання:

особисто — у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або у сервісному центрі Пенсійного фонду;

особисто — у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або у сервісному центрі Пенсійного фонду; онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду або у застосунку «Дія»;

онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду або у застосунку «Дія»; поштою — надіславши документи листом до територіального органу ПФУ;

поштою — надіславши документи листом до територіального органу ПФУ; через уповноважену особу — у сільській або селищній раді.

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Після отримання заяви Пенсійний фонд проводить перевірку наданої інформації та ухвалює рішення щодо призначення субсидії. Водночас, якщо у заявника є заборгованість за комунальні послуги, в наданні пільги можуть відмовити.

Як пенсіонеру продовжити субсидію

Якщо пенсіонер уже отримував субсидію в попередньому опалювальному чи неопалювальному сезоні, нове звернення, як правило, не потрібне — Пенсійний фонд автоматично продовжує призначення на наступний період.

Проте існують винятки, коли повторне подання документів є обов’язковим:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

субсидія призначається для орендованого житла;

допомога стосується витрат на скраплений газ, тверде чи рідке пічне паливо.

Про рішення щодо призначення або продовження субсидії Пенсійний фонд повідомляє заявника протягом трьох робочих днів із моменту його ухвалення.

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Джерело: 24 Канал.