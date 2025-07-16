Як зміниться пенсія в Україні у найближчі роки — Гетманцев

Мінімальна пенсія в Україні повинна бути збільшена до 4 тис. грн (наразі 2 361 грн). При цьому, середня пенсія має бути не нижчою за 40% від середньої зарплати (тобто становити близько 10 тис. грн)

Про це повідомив Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

«Ніколи не відносив себе до когорти політиків – популістів, які нехтують бюджетною стабільністю і роздають пусті обіцянки, але ситуацію із несправедливим пенсійним забезпеченням треба виправляти», — пише політик.

Він виділив необхідні кроки для цього:

підвищення мінімальної пенсії до 4 тис. грн, насамперед, за рахунок коштів від детінізації економіки і «цензури» неефективних видатків;

початок ліквідації «кланових» пенсій, яких у такому обсязі не має ніде в ЄС, зокрема для прокурорів (відповідний законопроект рекомендовано профільним комітетом до ІІ читання і підтримується Гетманцевим, у т.ч. як одне із джерел коштів для підвищення мінімальної пенсії за віком);

проведення реформи пенсійного забезпечення із запровадженням ІІ-го рівня пенсійної системи (загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування), осучасненням підходів до нарахування і виплати солідарної пенсії, зміною підходів до щорічної індексації пенсії, що разом мають посилити зв’язок між розміром страхових внесків та розміром отримуваної пенсії у майбутньому, усунути диспропорції між розмірами пенсій, призначеними у різні роки, забезпечувати розмір середньої пенсії на рівні не менше 40% середньої зарплати, що є мінімальним стандартом заміщення трудових доходів, який в Україні, на жаль, не виконується.

детінізація виплати зарплат (чому в т.ч. буде сприяти уведення загальнообов’язкового накопичувального пенсійного та медичного страхування).

«Якщо нічого не робити, перспективи пенсійного забезпечення виглядають дуже похмуро з огляду не економічні втрати та негативні демографічні тенденції в результаті війни. Не відкрию істину, якщо скажу, що єдиний шлях до стійкої пенсійної системи, зростання реальних пенсій – це повоєнне відновлення і прискорення економічного зростання, гальмування негативних тенденцій зовнішньої міграції населення, із часом повернення частини біженців додому, збільшення офіційної зайнятості, підвищення продуктивності праці і зростання реальних зарплат. Чи складно буде цього досягнути? Так, складно. Але цілком можливо, якщо буде стійкий мир», — пояснив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Також нардеп розповів, що за другий квартал 2025 року середня пенсія зросла на усього на 69 грн.

«Що можна сказати про справедливість, коли в Україні мінімальна пенсія менша за максимальну у 165 разів? У той час, як у «чорнобильців» середня пенсія становить 12,8 тис. грн, а у військових — 13 тис. грн, середня пенсія судді — 107 тис. грн», — пише Гетманцев.

За даними ПФУ, на 1 липня 2025 року середня пенсія в Україні становила 6 410,2 грн. У порівнянні із 1квітнем 2025 року середня пенсія збільшилась на 1,1% (+69 грн), у порівнянні із аналогічним періодом минулого року – на 10,2% (+593,6 грн).

На звітну дату в Україні пенсію отримували майже 10,26 млн. пенсіонерів.

Депутат також зауважив, що 56,2% пенсіонерів отримують виплати нижче 5 тис. грн, у т.ч. 35,7% — нижче 4 тис. грн., 3,7% — нижче 3 тис. грн. Ще 29% пенсіонерів мають пенсію від 5 до 10 тис. грн, 14,8% — понад 10 тис. грн.

Раніше ми писали, що голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив дані Пенсійного фонду України про найбільші пенсії, які сьогодні виплачуються в країні.

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