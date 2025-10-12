close-btn
Крипторинок втратив понад $400 млрд лише за добу

12.10.2025 10:00
Микола Деркач

Усього за 24 години світовий ринок криптовалют втратив приблизно $410 млрд від загальної капіталізації — із $4,15 трлн до рівня $3,74 трлн, станом на 11 жовтня. Це один із найрізкіших розпродажів 2025 року, спричинений сплеском макроекономічної та геополітичної невизначеності, що змусила інвесторів позбуватися ризикових активів

Фото: pexels.com, pngarts.com

За даними Finbold, лише за одну добу було ліквідовано понад $5,6 млрд у довгих позиціях із кредитним плечем. Біткоїн подешевшав більш ніж на 8% — до $111 208, а Ethereum знизився на 13% — до $3 765, продовживши тижневе падіння обох активів. Серед основних альткоїнів BNB впав на 14% — до $1087, XRP знизився на 14% — до $2,42, а Solana втратила 16% — до $183.

Падіння ринку здебільшого зумовлене оголошенням президента США Дональдом Трампом про запровадження 100% мит на імпорт китайських технологій, що відновило побоювання тривалого торговельного конфлікту.

Це оголошення пролунало за кілька годин після заяви Міністерства торгівлі Китаю про те, що експортерам знадобляться ліцензії для товарів, які містять понад 0,1% рідкісноземельних матеріалів китайського походження.

Читайте також: Біткоїн подає сигнали обвалу — аналітик

Нові обмеження сколихнули світові ринки, а повідомлення про скасування зустрічі Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном лише посилили невизначеність. Згодом Трамп уточнив, що переговори можуть відновитися, якщо Пекін перегляне експортну політику до 1 листопада.

Ескалація спричинила масову втечу інвесторів до безпечних активів і підштовхнула індекс долара США (DXY) вище позначки 107 — до найвищого рівня з початку 2024 року.

Падіння ринку також поглибила регуляторна невизначеність: Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відклала схвалення кількох спотових ETF, зокрема на Solana та XRP. Затримки, пов’язані з урядовим шатдауном, фактично заморозили потенційні інституційні інвестиції, які раніше підтримували оптимізм на ринку.

Також зазначимо, що за даними ЗМІ, США втратили $1,65 трлн на фондовому ринку. Також:

  • Ліквідовано позиції 1,66 млн трейдерів на суму $19,3 млрд — найбільше втрат у тих, хто ставив на зростання.
  • Біткоїн у моменті впав зі $122 тис. до $108,5 тис., скоригувавшись на рівні $111 тис. (за даними coinmarketcap.com).
  • S&P 500 знизився на 2,7%, Nasdaq 100 — на 3,5%.
  • Акції Tesla, Amazon і Nvidia втратили до 5%, 84% компаній індексу S&P 500 закрили день у мінусі.

Ethereum може зрости до $13 000 — аналітики

Криптотрейдер перетворив $5 700 на $1,6 млн за 2 дні

BlackRock за добу інвестував понад $1 млрд у дві криптовалюти

