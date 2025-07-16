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Як змінилася середня пенсія в Україні у доларах

16.07.2025 13:00
Ольга Деркач

Виплати для пенсіонерів в Україні зросли, і в перерахунку на долари середня пенсія збільшилась на $15 — це приблизно 626 гривень

Як змінилася середня пенсія в Україні у доларах

Як змінилася середня пенсія в Україні у доларах Фото: freepik.com

Пенсійна статистика: як змінився розмір виплат

Станом на перше липня 2025 року середній розмір пенсії в Україні склав $153, що відповідає приблизно 6 391 гривні. При цьому, з початку року середня пенсійна виплата зросла на 594 гривні, або близько 14,22 долара, що становить приріст у 10,7%. Таким чином, у липні середній показник сягнув 6 410 гривень ($153,49).

Позитивну динаміку підтверджує і структура розподілу пенсій. Частка пенсіонерів, які отримують найменші виплати — до 3 000 гривень (еквівалент $71,81) — помітно скоротилася: якщо на початку року таких було 26%, то вже в липні їхня частка зменшилась до 3,7%.

Що ще змінилося в пенсійному розподілі:

  • зросла кількість осіб, які отримують пенсію в межах від 3 001 до 4 000 гривень (71,83–95,80 долара): їхня частка зросла з 17% до 32%;
  • також збільшилась частка пенсіонерів, яким нараховують понад 10 000 гривень ($239,41) — з 12% на початку року до майже 15% у липні.

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Сприятливим чинником для зростання пенсій у доларовому еквіваленті стало й зміцнення гривні: за перші шість місяців 2025 року курс долара до національної валюти знизився на 0,6%.

Нагадаємо, що розмір майбутньої пенсії визначається одразу кількома ключовими показниками. Насамперед, важливу роль відіграє тривалість страхового стажу. Ще одним суттєвим фактором є рівень офіційного заробітку, який людина отримувала протягом свого трудового життя.

Крім того, в Україні окремі категорії державних службовців мають право на спеціальне пенсійне забезпечення. Проте, щоб претендувати на таку пенсію, необхідно дотриматися певних вимог, визначених чинним законодавством.

Раніше ми писали, що голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив дані Пенсійного фонду України про найбільші пенсії, які сьогодні виплачуються в країні.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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