BlackRock придбав криптоактивів більш ніж на $4 млрд за тиждень

Криптовалютні ETF показали значні припливи капіталу за останній тиждень. Однак після нещодавньої заяви президента США Дональда Трампа щодо 100% мит для Китаю, ситуація може змінитися

Про це свідчать дані Lookonchain, зібрані Finbold.

Зокрема, у четвер, 9 жовтня, серед десяти Біткоїн-ETF три зафіксували чистий приплив у 3 356 BTC (на суму $407,04 млн). Лідером став BlackRock, який залучив 3 451 BTC ($418,48 млн).

Лише Greyscale повідомив про відтік коштів, тоді як решта шість фондів залишилися без змін. Загалом Біткоїн-ETF продовжують серію з дев’яти днів поспіль із позитивним припливом капіталу.

Водночас Ethereum-ETF показали чистий приплив у 20 142 ETH ($86,61 млн), попри те що два фонди — Greyscale і Fidelity — завершили день у мінусі. BlackRock знову став лідером, додавши до своїх активів 32 968 ETH ($141,76 млн).

Станом на п’ятницю, 10 жовтня, компанія управляла 802 198 BTC вартістю $97,29 млрд, а також 4 083 486 ETH, що оцінювалися приблизно в $17,56 млрд.

Читайте також: Біткоїн подає сигнали обвалу — аналітик

BlackRock став найшвидше зростаючим ETF в історії

З огляду на сильні результати на початку тижня, iShares Bitcoin Trust (IBIT) 8 жовтня очолив рейтинг фондів за обсягом тижневих припливів, підтвердивши статус найшвидше зростаючого ETF в історії.

Фонд додав 7 579 BTC ($943,11 млн) і 8 959 ETH ($89,49 млн) лише за один день — у вівторок, 7 жовтня 2025 року. Днем раніше він придбав ще 6 447 BTC ($805,23 млн) і 45 672 ETH ($212,92 млн).

З початку тижня BlackRock зафіксував позитивну динаміку: +28 737 BTC ($3,49 млрд) і +234 615 ETH ($1,01 млрд).

Нагадаємо, що ескалація відносин між США та Китаєм обвалила американський фондовий ринок та криптосектор.

Після заяви Дональда Трампа про введення 100% мит на китайські товари інвестори масово почали виводити кошти — під тиском опинилися і крипторинок, і акції найбільших американських компаній.

За даними ЗМІ, США втратили $1,65 трлн на фондовому ринку.

Ліквідовано позиції 1,66 млн трейдерів на суму $19,3 млрд — найбільше втрат у тих, хто ставив на зростання.

Біткоїн у моменті впав зі $122 тис. до $108,5 тис., скоригувавшись на рівні $111 тис.

S&P 500 знизився на 2,7%, Nasdaq 100 — на 3,5%.

Акції Tesla, Amazon і Nvidia втратили до 5%, 84% компаній індексу S&P 500 закрили день у мінусі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ethereum може зрости до $13 000 — аналітики

Криптотрейдер перетворив $5 700 на $1,6 млн за 2 дні

BlackRock за добу інвестував понад $1 млрд у дві криптовалюти