3 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Уряд США залишається в стані шатдауну, що обмежує обсяг економічних даних, які буде оприлюднено цього тижня. Поточна зупинка роботи державних структур заважає політикам аналізувати макроекономічні показники, що може вплинути на рішення щодо монетарної політики

Крипторинок і фондові індекси обвалилися на вихідних після чергової торговельної атаки президента США Дональда Трампа на Китай. Президент оголосив про введення додаткового 100% мита на китайські товари — понад чинні 30%, починаючи з 1 листопада або раніше.

Падіння на крипторинку виявилося особливо різким через масову ліквідацію позицій на ринку деривативів, де використовувалося надмірне кредитне плече. Однак 13 жовтня зранку ринок почав відновлюватися, а інвестори знову проявили оптимізм. Ф’ючерси на американські акції відкрилися зростанням після ознак деескалації у відносинах США та Китаю.

Економічні події 13–17 жовтня

14 жовтня голова Федеральної резервної системи Джером Павелл виступить із новою промовою. Утім, через брак даних не варто очікувати чітких сигналів щодо зміни монетарної політики.

15 та 16 жовтня будуть опубліковані звіти Індексу виробничої активності Федерального резервного банку Нью-Йорка та Індексу ФРБ Філадельфії. Ці щомісячні показники базуються на опитуванні виробників у відповідних штатах і відображають загальні ділові настрої.

За даними MarketWatch, економіка Нью-Йорка та Каліфорнії перебуває у складному стані, і якщо ситуація погіршиться, «вони можуть потягнути за собою всю економіку США».

Сезон звітності за третій квартал офіційно розпочинається цього тижня. Серед компаній, що оприлюднять результати: JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock, Bank of America, Morgan Stanley та American Express.

Відновлення крипторинку

Загальна капіталізація крипторинку 11 жовтня вранці впала до $3,3 трлн — мінімуму з початку липня. Однак 13 жовтня ринок відновився до $4 трлн, оскільки Біткоїн, Ethereum та інші альткоїни різко зросли після розпродажу вихідних.

Накопичення коротких позицій перед оголошенням тарифів Трампа призвело до масової ліквідації довгих контрактів — найбільшої в історії крипторинку. Хоча подія була різкою, подібні «вимирання» стали звичним явищем через популярність безстрокових ф’ючерсів із високим плечем.

На момент написання Біткоїн майже досяг рівня $116 000, а Ethereum наближався до $4 200. Обидва активи повернулися до своїх діапазонів торгівлі.

