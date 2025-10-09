У Біткоїна залишилось 100 днів на прорив — аналітики

Новий аналіз волатильності ціни Біткоїна (BTC) припускає, що протягом найближчих 100 днів криптовалюта або знову злетить, або завершить поточний цикл зростання

Волатильність на межі — ринок готується до прориву

Трейдер Тоні «The Bull» Северіно у своєму дописі в X зазначив, що подальший рух BTC визначиться індикатором Bollinger Bands — класичним інструментом для вимірювання волатильності.

На тижневих графіках смуги Боллінджера зараз досягли рекордно «вузького» стану, що зазвичай передує потужному прориву вгору або вниз.

За словами Северіно, такий рух може не відбутися негайно — це може зайняти понад три місяці: «Поки що BTC не зміг переконливо пробити верхню межу смуг. З огляду на попередні періоди локальної консолідації, на прорив (або падіння, якщо Біткоїн просідатиме) може піти понад 100 днів».

Трейдер пояснив, що орієнтується на попередні приклади проривів смуг Боллінджера з початку бичачого ринку у 2023 році.

Ключовим сигналом стане «чистий» прорив за межі однієї зі смуг — підтверджений однією сильною денною свічкою. Водночас він попереджає про можливі «фейкові» рухи.

«Будьте уважні: вихід із такого стиснення часто супроводжується хибними проривами. Можливо, один із них ми вже бачили, коли BTC сягнув понад $126 000. Не виключено, що побачимо ще один короткостроковий відкат перед справжнім зльотом», — вважає Северіно.

Чи починається новий висхідний тренд

У минулих бичачих циклах учасники ринку очікували формування «піку» BTC саме в жовтні.

Однак наразі ціна ще не демонструє типового різкого зростання, властивого фінальній фазі таких ринків.

Аналітик Rekt Capital зауважив, що поточні цикли BTC стають довшими, а не коротшими: «Малоймовірно, що Біткоїн уже досяг піку свого бичачого ринку, адже це означало б, що цей цикл став би одним із найкоротших в історії».

Цього тижня Rekt Capital оголосив про потенційний початок нового «тренду відкриття ціни», що може означати оновлення історичних максимумів.

Северіно підсумував, що прорив смуг Боллінджера матиме вирішальний вплив на подальшу долю ринку: «Це може або зробити Біткоїн параболічним, або покласти край трирічному бичачому ралі».

