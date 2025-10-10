close-btn
Хто з українців має право на пенсію у Польщі

10.10.2025 12:30
Ольга Деркач

Після кількох років легальної роботи у Польщі багато українців починають замислюватися: чи можуть вони претендувати на місцеву пенсію?

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Так, ви маєте таке право. Між Україною та Польщею укладено угоду про соціальне забезпечення, відповідно до якої під час нарахування пенсії враховується як польський, так і український трудовий стаж.

Хто має право на пенсію в Польщі

Оформити пенсію можуть жінки, які досягли 60 років, і чоловіки після 65 років. Обов’язковою умовою є наявність страхового стажу: щонайменше 20 років для жінок та 25 років для чоловіків. Якщо офіційна зайнятість у Польщі тривала менше ніж рік (до 12 місяців), права на польську пенсію не виникає.

Припустімо, ви кілька років працювали офіційно в Польщі, а більшу частину трудового життя — в Україні. У цьому випадку Польща виплачуватиме пенсію лише за ті роки, які ви відпрацювали на її території, а Україна — за український стаж. Тобто кожна держава платить свою частку.

Розмір польської пенсії

Мінімальна пенсія у Польщі наразі становить близько 1700 злотих. Однак сума виплат безпосередньо залежить від тривалості офіційного працевлаштування в Польщі — чим довше ви працювали й сплачували внески, тим вищою буде пенсія.

Як оформити пенсію:

  1. Подайте заяву до Управління соціального страхування Польщі (ZUS).
  2. Заповніть спеціальний формуляр, передбачений міжнародною угодою.
  3. ZUS передасть ваші дані до Пенсійного фонду України, щоб підтвердити український стаж.
  4. Після перевірки Польща врахує українські роки роботи й призначить відповідні виплати.

А як щодо Німеччини

Для порівняння: у Німеччині ситуація інша. Якщо ваш родич або знайомий мешкає там і розраховує на пенсію, варто знати, що український трудовий стаж у Німеччині не зараховується.

Щоб отримати право на німецьку пенсію, потрібно щонайменше 5 років працювати офіційно й робити внески до місцевого Пенсійного фонду. Пенсійний вік у Німеччині зараз перевищує 66 років, і до 2031 року його планують поступово підвищити до 67 років.

