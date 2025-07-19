Чи підвищать мінімальну пенсію у серпні

У 2025 році в Україні зросла мінімальна пенсія — це стало результатом проведеної у березні індексації

Чи очікується підвищення мінімальних пенсій у серпні

Із 1 серпня змін у розмірі мінімальних пенсій не передбачено.

Наразі сума мінімальної пенсійної виплати залежить від віку, наявності повного страхового стажу та інших чинників.

Зокрема, на щомісячну пенсію у розмірі 3 758 гривень можуть розраховувати пенсіонери віком від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Такий самий розмір виплати передбачено і для осіб, яким виповнилося 80 років, якщо вони мають не менше 20 років стажу (для жінок) або 25 років (для чоловіків).

Виплату в обсязі 3 613 гривень отримують пенсіонери у віці від 70 до 80 років, за умови наявності повного стажу: 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Водночас Пенсійний фонд уточнює, що на такий розмір можуть претендувати також громадяни у віці від 75 до 80 років зі стажем щонайменше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

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Сума в 3 323 гривні передбачена для осіб, які мають повний страховий стаж (30 років для жінок, 35 — для чоловіків) і вже досягли 70-річного віку. Крім того, на цю ж мінімальну пенсію мають право особи з інвалідністю І групи.

Варто також знати: пенсія у розмірі 3 038 гривень виплачується усім пенсіонерам, незалежно від віку, якщо вони не працюють і отримують пенсію на загальних підставах.

Нагадаємо, що у серпні деякі категорії пенсіонерів в Україні можуть розраховувати на додаткові виплати від держави. Розмір доплат коливається від 150 до 3 100 гривень, залежно від підстав.

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Джерело: 24 Канал.