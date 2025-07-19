close-btn
PaySpaceMagazine

Чи підвищать мінімальну пенсію у серпні

19.07.2025 13:00
Ольга Деркач

У 2025 році в Україні зросла мінімальна пенсія — це стало результатом проведеної у березні індексації

Чи підвищать мінімальну пенсію у серпні

Чи підвищать мінімальну пенсію у серпні Фото: freepik.com

Чи очікується підвищення мінімальних пенсій у серпні

Із 1 серпня змін у розмірі мінімальних пенсій не передбачено.

Наразі сума мінімальної пенсійної виплати залежить від віку, наявності повного страхового стажу та інших чинників.

Зокрема, на щомісячну пенсію у розмірі 3 758 гривень можуть розраховувати пенсіонери віком від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Такий самий розмір виплати передбачено і для осіб, яким виповнилося 80 років, якщо вони мають не менше 20 років стажу (для жінок) або 25 років (для чоловіків).

Виплату в обсязі 3 613 гривень отримують пенсіонери у віці від 70 до 80 років, за умови наявності повного стажу: 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Водночас Пенсійний фонд уточнює, що на такий розмір можуть претендувати також громадяни у віці від 75 до 80 років зі стажем щонайменше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Цікаве по темі: Як зміниться пенсія в Україні у найближчі роки — Гетманцев

Сума в 3 323 гривні передбачена для осіб, які мають повний страховий стаж (30 років для жінок, 35 — для чоловіків) і вже досягли 70-річного віку. Крім того, на цю ж мінімальну пенсію мають право особи з інвалідністю І групи.

Варто також знати: пенсія у розмірі 3 038 гривень виплачується усім пенсіонерам, незалежно від віку, якщо вони не працюють і отримують пенсію на загальних підставах.

Нагадаємо, що у серпні деякі категорії пенсіонерів в Україні можуть розраховувати на додаткові виплати від держави. Розмір доплат коливається від 150 до 3 100 гривень, залежно від підстав.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінилася середня пенсія в Україні у доларах

Як підвищити пенсію: нові можливості для українців

Скільки стажу потрібно для мінімальної пенсії

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Український техностартап із екосистеми Brave1 залучив $1,5 млн 18.07.2025

Український техностартап із екосистеми Brave1 залучив $1,5 млн
АМКУ оштрафував «Радабанк» на ₴8 млн 18.07.2025

АМКУ оштрафував «Радабанк» на ₴8 млн
Скільки має коштувати долар в Україні за індексом Біг Мака 18.07.2025

Скільки має коштувати долар в Україні за індексом Біг Мака
Як змінилася середня зарплата в Україні у липні 18.07.2025

Як змінилася середня зарплата в Україні у липні
Українські стартапи можуть залучити до €500 тис. від EIC 18.07.2025

Українські стартапи можуть залучити до €500 тис. від EIC
Деякі пенсіонери отримають додатково до 3 100 грн у серпні 17.07.2025

Деякі пенсіонери отримають додатково до 3 100 грн у серпні
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика
ТОП статей 17.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика

 Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ТОП статей 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
Останні новини
Сьогодні  14:30

Аналітик з Волл-стріт попереджає, що ШІ-бульбашка скоро лусне

 Сьогодні  11:30

5 українців, які формують майбутнє криптоіндустрії

 Сьогодні  10:00

OpenAI запускає ChatGPT agent — автоматизованого ШІ-помічника

 18.07.2025  19:40

Біткоїн перевершить індекс S&P 500 — Майкл Сейлор

 18.07.2025  18:20

BlackRock купив цієї криптовалюти у 5 разів більше, ніж Біткоїна

 18.07.2025  17:00

Український техностартап із екосистеми Brave1 залучив $1,5 млн

 18.07.2025  15:40

АМКУ оштрафував «Радабанк» на ₴8 млн

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber