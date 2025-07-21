Яку надбавку отримають пенсіонери за понаднормовий стаж

В Україні передбачено надбавки до пенсії для тих, хто має страховий стаж, що перевищує встановлені державою норми. Зокрема, йдеться про ситуації, коли у чоловіків стаж перевищує 35 років, а у жінок — 30 років

Кому нараховують доплату та скільки можна отримати

Надбавки за додаткові роки роботи регулюються положеннями Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Якщо громадянин має страховий стаж, що перевищує граничний, йому передбачено підвищення пенсійних виплат.

Зокрема, за кожен повний рік стажу понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок розмір пенсії за віком зростає на 1% від основної пенсійної суми. Однак є обмеження: надбавка не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

На сьогодні така надбавка за один рік понаднормового стажу становить 23,6 гривні. Наприклад, якщо чоловік має 45 років страхового стажу, тобто на 10 років більше за мінімально необхідний, його щомісячна доплата до пенсії становитиме 236 гривень.

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Як це впливає на загальний розмір пенсії

Розмір пенсії визначається не лише наявністю наднормового стажу, а й залежить від заробітної плати особи та коефіцієнта страхового стажу. Наприклад, пенсіонер, який має 33 роки стажу, отримає пенсію з урахуванням цих параметрів. Якщо особа не працює, то навіть за мінімальної пенсії вона не може бути меншою за 3 038 гривень — саме така сума визначена як мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів. Це більше, ніж базовий рівень у 2 640 гривень.

Водночас при середньому рівні заробітної плати, актуальному на сьогодні, розмір пенсії може досягати 7 741 гривні. Таким чином, доплата за понаднормовий стаж не є основною складовою пенсійного забезпечення, але дозволяє дещо підвищити суму щомісячних виплат.

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Джерело: 24 Канал.