Чи має право роботодавець звільнити пенсіонера

Досягнення пенсійного віку нерідко змінює умови праці та може спричинити певні труднощі для працюючої людини. Одне з поширених питань — чи має роботодавець право звільнити пенсіонера?

Звільнення через вік: заборонено

Експерти підкреслюють: сам по собі факт виходу на пенсію не є підставою для звільнення працівника. Закон забороняє як відмову у прийнятті на роботу через вік, так і розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця лише на тій підставі, що людина досягла пенсійного віку.

Проте це не виключає можливості звільнення на загальних умовах, передбачених Кодексом законів про працю.

Війна внесла корективи

В умовах воєнного стану передбачено окремий порядок: допускається звільнення працівника навіть під час його тимчасової непрацездатності або у відпустці. У такому разі датою звільнення вважається перший робочий день після закінчення періоду непрацездатності чи відпустки. Виняток — відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, а також догляд за дитиною до трьох років.

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Коли пенсіонера все ж можуть звільнити

Серед законних підстав для розірвання трудового договору — і для пенсіонерів, і для інших працівників — можуть бути:

скорочення штату, ліквідація чи реорганізація підприємства;

невідповідність займаній посаді через стан здоров’я або недостатню кваліфікацію;

відмова або втрата допуску до держтаємниці, якщо він необхідний для виконання посадових обов’язків;

порушення трудової дисципліни, включно з прогулами без поважних причин;

систематичне невиконання трудових обов’язків;

тривала відсутність на роботі через хворобу (понад 4 місяці поспіль), якщо закон не передбачає довший строк;

поява на роботі в нетверезому або наркотичному стані;

встановлене судом чи іншим органом розкрадання майна роботодавця;

відновлення на посаді іншого працівника;

незадовільні результати випробувального строку;

мобілізація чи призов фізичної особи-підприємця.

Звільнення за власним бажанням

Пенсіонер має право самостійно ініціювати звільнення, посилаючись на вихід на пенсію. У цьому разі роботодавець зобов’язаний задовольнити прохання у визначену працівником дату. Чітких строків, коли саме це має відбутися після настання пенсійного віку, закон не встановлює.

Окремий порядок діє щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування. Якщо така особа досягла 65 років — це є граничним віком для перебування на службі, і роботодавець має право припинити трудові відносини з цієї підстави.

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Джерело: 24 Канал.