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Хто з українських пенсіонерів розраховуватиме на надбавки у серпні

01.08.2025 13:00
Ольга Деркач

В Україні для окремих категорій пенсіонерів передбачені додаткові виплати. У серпні частина пенсіонерів отримає компенсації та надбавки, однак їхній розмір визначається індивідуально — залежно від статусу людини та особливостей законодавства

Хто з українських пенсіонерів розраховуватиме на надбавки у серпні

Хто з українських пенсіонерів розраховуватиме на надбавки у серпні Фото: freepik.com

Пільги для ветеранів війни та учасників Революції Гідності

Закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» встановлює підвищення пенсій для ветеранів. Розмір надбавки становить 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Додаткові виплати також призначаються:

  • учасникам Революції Гідності, які зазнали шкоди;
  • чоловіку або дружині померлого учасника бойових дій з інвалідністю;
  • членам сімей загиблих військових;
  • дітям війни;
  • колишнім в’язням концтаборів і місць примусового утримання (зокрема тим, хто був там у дитячому чи підлітковому віці);
  • дружинам або чоловікам жертв нацистських переслідувань;
  • українцям, які пережили політичні репресії та були реабілітовані.

Відповідно до закону «Про статус гірських населених пунктів в Україні», пенсіонери, які проживають у гірських районах, отримують підвищення у розмірі 20% від пенсії.

Доплати для осіб з інвалідністю

Надбавки передбачені і для людей, які мають інвалідність унаслідок війни. Розмір залежить від групи:

  • І група – 50% прожиткового мінімуму;
  • ІІ група – 40% прожиткового мінімуму;
  • ІІІ група – 30% прожиткового мінімуму.

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Окремі виплати надаються також:

  • на догляд за особами з інвалідністю І групи;
  • самотнім українцям з інвалідністю ІІ групи, які потребують постійного догляду або вже досягли пенсійного віку;
  • одиноким людям з інвалідністю ІІІ групи після виходу на пенсію;
  • пенсіонерам за віком чи за вислугу років, яким необхідна стороння допомога.

Також непрацюючі пенсіонери, які виховують дітей до 18 років, можуть отримувати надбавки, розмір яких визначається від прожиткового мінімуму.

Спеціальні доплати

Працівники Чорнобильської АЕС, які були вивільнені у зв’язку з її закриттям і зараз не працюють, отримують щомісячну фіксовану доплату у розмірі 2 361 грн.

Родини шахтарів, які загинули на виробництві або від професійних хвороб, мають право на виплати у розмірі прожиткового мінімуму на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Сім’ї, які втратили годувальника через аварію на ЧАЕС, щомісяця отримують компенсацію від держави.

Додаткові виплати передбачені й для осіб, чиє здоров’я постраждало внаслідок катастрофи на ЧАЕС.

Почесним донорам України держава надає надбавку у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2025 році ця сума становить 292 гривні.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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