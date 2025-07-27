Деякі пенсіонери будуть змушені повернути частину виплат

В Україні люди, які досягли пенсійного віку, мають право залишатися на роботі й одночасно отримувати як пенсію, так і заробітну плату. Така можливість гарантована законодавством, однак існують умови, за порушення яких частину пенсійних виплат можуть зменшити або тимчасово призупинити

Як працювати після виходу на пенсію — що передбачає закон

Громадянин, якому вже призначено пенсію, не втрачає права працювати — навіть на тій самій посаді, яку обіймав до виходу на пенсію. Це стосується передусім тих, хто отримує пенсію за віком, а не за вислугу років. Чинні норми законодавства дозволяють отримувати пенсію незалежно від факту одержання заробітної плати.

Окрім цього, закон гарантує періодичний перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів. Раз на два роки здійснюється оновлення розміру виплат, у якому враховуються додатково набутий страховий стаж після призначення пенсії, а в разі потреби — і нові дані про заробіток. Таким чином, тривале працевлаштування після виходу на пенсію може позитивно вплинути на розмір пенсійної виплати.

У яких випадках пенсію можуть зменшити або вимагати повернення частини коштів

Незважаючи на можливість працювати й отримувати пенсію одночасно, пенсіонер зобов’язаний повідомляти Пенсійний фонд України про зміни в обставинах, які можуть впливати на його статус. Зокрема, йдеться про факт офіційного працевлаштування. Про цей обов’язок представники Пенсійного фонду попереджають заздалегідь — відповідні положення містяться у заявах або пам’ятках, які підписує кожен одержувач пенсії.

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Якщо людина влаштувалася на роботу, але не поінформувала про це Пенсійний фонд, органи Фонду після виявлення факту працевлаштування можуть переглянути розмір раніше призначених виплат. У разі виявлення переплати пенсіонер повинен буде повернути надміру одержані кошти. Це може відбуватися:

добровільно, за ініціативою пенсіонера;

або шляхом автоматичного щомісячного утримання з пенсії, яке може сягати до 20% від суми виплат.

Які ще зміни потрібно декларувати, щоб уникнути проблем із пенсією

Окрім працевлаштування, одержувач пенсії має інформувати Пенсійний фонд і про інші важливі зміни:

зміну місця проживання;

зміну прізвища, імені або по батькові;

оформлення ID-картки замість старого паперового паспорта;

отримання нового паспорта у зв’язку з втратою попереднього;

присвоєння або зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду).

У разі, якщо факт працевлаштування не був вчасно задекларований, а його згодом виявили, пенсійна виплата перераховується відповідно до нових обставин. Тобто, розмір пенсії переглядається з урахуванням набутого статусу працюючої особи та супутніх змін.

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Джерело: 24 Канал.