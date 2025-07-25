Чи можуть українці з іноземним стажем претендувати на пенсію вдома

Громадяни України, які мають трудовий стаж, набутий за межами країни, мають право оформити пенсію в Україні. Проте для цього недостатньо лише наявності закордонного стажу — необхідно подати до Пенсійного фонду окрему заяву. Саме вона є підставою для призначення пенсійних виплат

Кому обов’язково слід подати таку заяву

У травні цього року Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку призначення пенсій. Зокрема, було оновлено механізм врахування трудового стажу, здобутого за кордоном.

Відповідно до нових правил, українці, які певний час працювали в інших державах, повинні надати Пенсійному фонду офіційне підтвердження того, що не отримують пенсію за межами України.

Подання цієї заяви є обов’язковим у таких випадках:

для тих, хто працював у межах колишнього Радянського Союзу до 1991 року;

для заробітчан, які були тимчасово працевлаштовані в інших країнах або працювали за контрактами;

для всіх, хто має іноземний трудовий стаж і не виключає можливості, що він був або міг бути зарахований до пенсійної системи іншої держави.

У документі, який подається до Пенсійного фонду, особа має вказати, що:

не отримує пенсію в жодній іншій країні;

не перебуває на пенсійному обліку за кордоном;

не зверталася з заявою про призначення пенсії до пенсійних установ інших держав.

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Цю заяву людина повинна скласти особисто. Водночас завіряти її у нотаріуса не потрібно — достатньо подати у визначеному порядку до органів ПФУ.

Як саме подати заяву

Заяву про відсутність іноземної пенсії можна передати до Пенсійного фонду як особисто, так і дистанційно.

Очна подача здійснюється через будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України.

Дистанційно документ можна подати через:

електронний кабінет на порталі ПФУ;

мобільний застосунок Дія.

Для подачі онлайн слід:

Авторизуватися в системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Обрати відповідний тип заяви — про призначення пенсії. Завантажити скановані копії необхідних документів. Додати заяву, в якій зазначено, що пенсія в інших країнах не призначалась і не виплачується.

На сьогодні в Україні можливе врахування закордонного трудового стажу навіть з тими країнами, з якими не укладено двосторонніх угод про соціальне забезпечення. Це означає, що час роботи за межами України може бути зарахований до страхового стажу для визначення пенсійних прав, однак за умови належного документального підтвердження та подання вищезгаданої заяви.

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Джерело: 24 Канал.