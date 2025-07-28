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Чи проведуть у серпні індексацію пенсій

28.07.2025 16:50
Ольга Деркач

Традиційно у серпні українські пенсіонери могли розраховувати бодай на незначне підвищення виплат. Але чи варто чекати надбавок цього разу?

Чи проведуть у серпні індексацію пенсій

Чи проведуть у серпні індексацію пенсій Фото: freepik.com

Пенсії у серпні 2025 року

Починаючи з 1 серпня 2025 року, жодних змін у розмірі мінімальної пенсії не передбачено. Востаннє пенсії зростали у березні — в межах щорічної індексації. Наразі ж уряд не анонсував жодних додаткових перерахунків або доплат на серпень.

Розмір пенсійної виплати, як і раніше, залежить від кількох ключових чинників: вік людини, її страховий стаж, а також статус працевлаштування. Найвищу гарантовану мінімальну суму — 3 758 гривень — отримують пенсіонери, яким виповнилося 65 років, за умови, що вони не працюють і мають повний страховий стаж.

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Для інших категорій пенсіонерів встановлено такі мінімальні пенсійні виплати у серпні:

  • 3 613 гривень — для людей віком від 70 до 80 років з повним страховим стажем або для тих, кому 75–80 років і хто має страховий стаж щонайменше 20 років (жінки) або 25 років (чоловіки);
  • 3 323 гривні — пенсіонери віком від 70 років з повним стажем, а також особи з інвалідністю I групи;
  • 3 038 гривень — отримуватимуть непрацюючі пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок на загальних підставах.

Для пенсіонерів, які наразі працюють, передбачено мінімальний гарантований рівень у 2 361 гривню. Це сума, що відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і встановлена законом.

Нагадаємо, що громадяни України, які мають трудовий стаж, набутий за межами країни, мають право оформити пенсію в Україні. Проте для цього недостатньо лише наявності закордонного стажу — необхідно подати до Пенсійного фонду окрему заяву. Саме вона є підставою для призначення пенсійних виплат.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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