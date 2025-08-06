Деякі українці можуть втратити частину стажу через відпустки

Не всі періоди відпусток зараховуються до страхового стажу. Особливо це стосується додаткових відпусток, які надаються без збереження заробітної плати, — вони можуть впливати на тривалість стажу, що необхідна для виходу на пенсію. Найбільше це питання зачіпає працівників, зайнятих у шкідливих або важких умовах праці

Хто ризикує втратити частину стажу

Працівники, згідно із законодавством, мають право як на основну щорічну відпустку, так і на певні додаткові види відпусток, зокрема — без оплати. Однак важливо знати, що деякі види неоплачуваних відпусток не враховуються до страхового стажу. А саме — вони не входять до періодів, які дають право на пільгову пенсію для тих, хто працює в складних виробничих умовах.

Для осіб, зайнятих на роботах із підвищеним рівнем шкідливості або фізичної складності, у страховий стаж зараховуються наступні періоди:

час фактичної роботи у шкідливих чи важких умовах, якщо працівник провів у таких умовах не менше половини робочого дня;

час фактичної роботи у шкідливих чи важких умовах, якщо працівник провів у таких умовах не менше половини робочого дня; період щорічної основної та додаткової оплачуваної відпустки, яка надається за роботу в небезпечному або фізично виснажливому середовищі;

період щорічної основної та додаткової оплачуваної відпустки, яка надається за роботу в небезпечному або фізично виснажливому середовищі; період роботи вагітних жінок, яких на підставі медичного висновку перевели на легшу роботу без шкідливого впливу факторів.

Водночас дуже важливо враховувати: період додаткової неоплачуваної відпустки не зараховується до страхового стажу роботи в шкідливих чи важких умовах, навіть якщо працівник має право на пільги за умовами праці.

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Наявність достатнього страхового стажу є обов’язковою умовою для виходу на пільгову пенсію за роботу у шкідливих або важких умовах. Якщо працівник перебував у тривалих неоплачуваних відпустках, це може зменшити загальну тривалість стажу і поставити під загрозу право на дострокове пенсійне забезпечення.

Умови призначення пільгової пенсії

Пільгове пенсійне забезпечення надається тим працівникам, які постійно (на повний робочий день) були зайняті на підземних роботах або на посадах з особливо шкідливими чи важкими умовами праці. Вони можуть вийти на пенсію вже у 50 років.

Необхідний страховий стаж:

Для чоловіків: від 20 років 6 місяців до 25 років загального стажу, з яких щонайменше 10 років мають бути проведені безпосередньо на шкідливих або важких роботах;

Для чоловіків: від 20 років 6 місяців до 25 років загального стажу, з яких щонайменше 10 років мають бути проведені безпосередньо на шкідливих або важких роботах; Для жінок: від 15 років 6 місяців до 20 років загального стажу, з яких щонайменше 7 років 6 місяців — у відповідних умовах.

Варто враховувати, що для жінок пенсійний вік поступово підвищується і залежить від року народження: він може коливатись у межах від 45 до 50 років.

Навіть коротка додаткова неоплачувана відпустка може вплинути на ваш страховий стаж, а отже — і на право отримання пільгової пенсії. Особливо уважними до цього мають бути працівники, які працюють у шкідливих або важких умовах. Якщо плануєте брати додаткові відпустки, обов’язково з’ясуйте, як це вплине на ваш стаж і майбутню пенсію.

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Джерело: 24 Канал.