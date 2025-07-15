Як перевірити свій трудовий стаж в Україні: прості онлайн-способи

Перевірити страховий стаж в Україні сьогодні можна легко та зручно завдяки кільком цифровим сервісам. Найбільш доступні варіанти — вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» та платформа Дія

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Українці мають можливість самостійно відстежувати свій стаж, що є важливим для обрахунку пенсій, за допомогою державних онлайн-ресурсів.

Через застосунок Дія

Щоб дізнатися інформацію про свій страховий стаж у Дії, достатньо увійти до застосунку, перейти у розділ «Послуги» або «Мої документи» та знайти відповідну довідку. Дані автоматично підтягуються з реєстру Пенсійного фонду, тож процес не займає багато часу.

Через портал Пенсійного фонду України

Ще один варіант — офіційний сайт ПФУ. Для цього потрібно зареєструватися на порталі або звернутися до найближчого відділення. У своєму електронному кабінеті ви зможете переглянути повну інформацію про страховий та пенсійний стаж, а також суми внесків, що сплачувалися за вас.

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Через застосунок «Приват24»

У додатку «Приват24» достатньо зайти в розділ «Послуги» й обрати опцію «Запити до Пенсійного фонду». Після заповнення запиту зі вказанням ІПН система надасть доступ до інформації про ваш страховий стаж — з усіма періодами офіційної зайнятості та відповідними внесками.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні до страхового стажу зараховується лише той період навчання, який припадає на час до 1 січня 2004 року. Це передбачено законом України №1788 «Про пенсійне забезпечення».

Чому саме ця дата стала переломною? Із початку 2004 року набрав чинності інший нормативно-правовий акт — закон України №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Саме він увів нове поняття — «страховий стаж», яке повністю змінило підхід до обчислення пенсійного періоду.

Відтоді період навчання більше не входить до стажу, адже ключовим фактором стало не перебування людини у статусі студентки чи студента, а сплата страхових внесків.

Нагадаємо, що пенсіонери в Україні можуть розраховувати на додаткову виплату, якщо їхній страховий стаж перевищує мінімальний поріг, передбачений чинним законодавством. Така доплата надається за кожен повний рік, відпрацьований понад встановлену норму.

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