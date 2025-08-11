Деякі пенсіонери можуть не платити за комунальні послуги

В Україні окремі категорії пенсіонерів мають можливість отримати повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг за умови наявності відповідних документів. Перелік пільг, критерії їх надання та перелік осіб, які можуть ними скористатися, уже визначені чинним законодавством

Хто має право на повне звільнення від сплати комунальних послуг

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, 100% пільга поширюється не лише на оплату житлово-комунальних послуг, а й на придбання твердого чи рідкого палива. Таке право мають пенсіонери, які проживають у сільській місцевості та пропрацювали там щонайменше три роки.

До пільгових категорій належать:

педагогічні працівники;

лікарі та інші медичні фахівці;

фармацевти;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники закладів культури — музеїв, театрів, будинків культури, бібліотек тощо.

При цьому важливими є дві обов’язкові умови:

На момент виходу на пенсію людина повинна обіймати відповідну посаду. Середній дохід на одного члена сім’ї пільговика не може перевищувати 4 240 гривень.

Якщо пенсіонер відповідає всім цим вимогам, він має законне право повністю звільнитися від витрат на комунальні послуги. Для оформлення пільги необхідно звернутися до органів соціального захисту населення та надати відповідні документи.

Нагадаємо, що в Україні щороку відбуваються два основні підвищення пенсійних виплат: індексація та перерахунок для тих, хто продовжує працювати. Та вже до кінця цього року частина пенсіонерів може розраховувати на зростання пенсії.

Раніше ми писали, чи можуть пенсіонери виїжджати за кордон. З початком повномасштабної війни в Україні запроваджено воєнний стан, який передбачає загальну мобілізацію. У цьому зв’язку діють обмеження на виїзд чоловіків призовного віку за межі країни.

