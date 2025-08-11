close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі пенсіонери можуть не платити за комунальні послуги

11.08.2025 15:00
Ольга Деркач

В Україні окремі категорії пенсіонерів мають можливість отримати повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг за умови наявності відповідних документів. Перелік пільг, критерії їх надання та перелік осіб, які можуть ними скористатися, уже визначені чинним законодавством

Деякі пенсіонери можуть не платити за комунальні послуги

Деякі пенсіонери можуть не платити за комунальні послуги Фото: pixabay.com, freepik.com

Хто має право на повне звільнення від сплати комунальних послуг

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, 100% пільга поширюється не лише на оплату житлово-комунальних послуг, а й на придбання твердого чи рідкого палива. Таке право мають пенсіонери, які проживають у сільській місцевості та пропрацювали там щонайменше три роки.

До пільгових категорій належать:

  • педагогічні працівники;
  • лікарі та інші медичні фахівці;
  • фармацевти;
  • спеціалісти із захисту рослин;
  • працівники закладів культури — музеїв, театрів, будинків культури, бібліотек тощо.

Цікаве по темі: Як не втратити пенсію після переїзду до іншої області

При цьому важливими є дві обов’язкові умови:

  1. На момент виходу на пенсію людина повинна обіймати відповідну посаду.
  2. Середній дохід на одного члена сім’ї пільговика не може перевищувати 4 240 гривень.

Якщо пенсіонер відповідає всім цим вимогам, він має законне право повністю звільнитися від витрат на комунальні послуги. Для оформлення пільги необхідно звернутися до органів соціального захисту населення та надати відповідні документи.

Нагадаємо, що в Україні щороку відбуваються два основні підвищення пенсійних виплат: індексація та перерахунок для тих, хто продовжує працювати. Та вже до кінця цього року частина пенсіонерів може розраховувати на зростання пенсії.

Раніше ми писали, чи можуть пенсіонери виїжджати за кордон. З початком повномасштабної війни в Україні запроваджено воєнний стан, який передбачає загальну мобілізацію. У цьому зв’язку діють обмеження на виїзд чоловіків призовного віку за межі країни.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Надбавка до пенсії за надстаж: хто і скільки отримає у 2025

Хто з українських пенсіонерів розраховуватиме на надбавки у серпні

Чи може роботодавець звільнити працівника-пенсіонера

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки втратила Rozetka через війну 11.08.2025

Скільки втратила Rozetka через війну
PlayCity оштрафував dev.ua на 4,8 млн грн 11.08.2025

PlayCity оштрафував dev.ua на 4,8 млн грн
Як не втратити пенсію після переїзду до іншої області 10.08.2025

Як не втратити пенсію після переїзду до іншої області
Де в Європі українські біженці отримують найбільші виплати 10.08.2025

Де в Європі українські біженці отримують найбільші виплати
Деяким пенсіонерам позапланово підвищать виплати 09.08.2025

Деяким пенсіонерам позапланово підвищать виплати
Уряд прогнозує стрімке зростання зарплат українців: названо суми 08.08.2025

Уряд прогнозує стрімке зростання зарплат українців: названо суми
Вибір редакції
Всі
Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів
ТОП статей 11.08.2025

Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика
ТОП статей 28.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика
Останні новини
Сьогодні  14:00

Скільки втратила Rozetka через війну

 Сьогодні  13:00

Коли Біткоїн досягне $148 000 — прогноз аналітика

 Сьогодні  12:00

Гетманцев назвав один з найбільш тіньових секторів економіки

 Сьогодні  11:00

Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів

 Сьогодні  10:00

PlayCity оштрафував dev.ua на 4,8 млн грн

 10.08.2025  13:00

Microsoft пророкує кінець епохи миші та клавіатури: їх замінить ШІ

 10.08.2025  11:30

6 найкращих моментів в історії для купівлі Біткоїна

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.