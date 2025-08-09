Деяким пенсіонерам позапланово підвищать виплати

В Україні щороку відбуваються два основні підвищення пенсійних виплат: індексація та перерахунок для тих, хто продовжує працювати. Та вже до кінця цього року частина пенсіонерів може розраховувати на зростання пенсії

Згідно з чинним законодавством, щороку з 1 квітня відбувається черговий перерахунок виплат для пенсіонерів, які після виходу на пенсію не припиняли трудову діяльність. У розрахунок береться страховий стаж, що був накопичений протягом останніх двох років.

За інформацією Пенсійного фонду України, автоматичний перерахунок проводиться для громадян, які на момент 1 березня 2025 року мають щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу після призначення або останнього перерахунку пенсії.

Втім, навіть ті, хто не встиг відпрацювати повні два роки, можуть претендувати на підвищення — головне, щоб з дати останнього призначення або перерахунку пенсії минуло два роки. Із 2018 року ці нарахування здійснюються автоматично — звертатися до ПФУ не потрібно. Весною фахівці перевіряють, чи пенсіонер досі працює і скільки нового стажу набрав.

Коли потрібно звертатися самостійно

Водночас існують винятки, коли заява на перерахунок потрібна. Пенсійний експерт Сергій Коробкін пояснює: «Припустимо, людина пішла на пенсію у серпні 2023 року і продовжує працювати. У квітні 2025 року вона ще не одержала права на перерахунок пенсії, бо два роки не минуло. Щоб не чекати наступної черги у квітні 2026 року, коли перерахунок відбудуться автоматично, така людина може самостійно подати заяву на перерахунок у серпні 2025 року — через два роки після призначення пенсії. Тоді вона прискорить свій перерахунок і не втратить якусь частину заробленої пенсії».

Щоправда, питання розміру цієї надбавки залишається відкритим.

У 2024 році, за даними ПФУ, працюючим пенсіонерам додали в середньому:

86,24 грн — лише за рахунок стажу;

86,24 грн — лише за рахунок стажу; 168,65 грн — при врахуванні і стажу, і заробітної плати.

Розмір підвищення є індивідуальним для кожного. Найзручніше перевірити нову суму пенсії — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України.

