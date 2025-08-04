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Чи можуть пенсіонери виїжджати за кордон

04.08.2025 13:40
Ольга Деркач

З початком повномасштабної війни в Україні запроваджено воєнний стан, який передбачає загальну мобілізацію. У цьому зв’язку діють обмеження на виїзд чоловіків призовного віку за межі країни

Чи можуть пенсіонери виїжджати за кордон

Чи можуть пенсіонери виїжджати за кордон Фото: freepik.com

Чоловіки якого віку вважаються військовозобов’язаними

Згідно з українським законодавством, статус військовозобов’язаних мають чоловіки у віці від 18 до 60 років. Саме ця категорія підпадає під мобілізаційні обмеження, що діють у період воєнного стану.

Право на виїзд за кордон без додаткових дозволів мають чоловіки, які досягли пенсійного віку, тобто старші за 60 років, та вже офіційно отримують пенсію.

Оскільки з цього віку вони більше не вважаються військовозобов’язаними, обмеження щодо виїзду на них не поширюються. Водночас жінки не є суб’єктами мобілізації, тому такі обмеження для них відсутні загалом, незалежно від віку чи пенсійного статусу.

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Чи впливає тривалість перебування за кордоном на пенсійні виплати

Так, варто враховувати, що тривалість перебування за межами України може впливати на можливість отримання пенсії. Якщо особа виїжджає на тривалий період, Пенсійний фонд може переглянути умови нарахування або тимчасово призупинити виплати. Тому перед поїздкою важливо ознайомитися з чинними правилами, щоб уникнути непорозумінь.

Хто має право вийти на пенсію у 2025 році

У 2025 році можливість вийти на пенсію залежить не лише від віку, а й від наявного страхового стажу. Станом на цей рік діють такі вимоги:

  • Для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше ніж 32 роки страхового стажу.
  • Якщо особа має 22–31 роки стажу, вона може вийти на пенсію у 63 роки.
  • Для тих, хто має від 15 до 21 років стажу, передбачено вихід на пенсію у 65 років.

Таким чином, вік – лише один із критеріїв. Вирішальне значення має кількість страхового стажу, яку людина змогла накопичити протягом трудового життя.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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