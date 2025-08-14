close-btn
Українці інвестували в ОВДП рекордні суми — Мінфін

14.08.2025 20:20
Микола Деркач

Станом на 14 серпня портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності громадян України сягнув 100,2 млрд грн, встановивши новий рекорд за обсягом інвестицій. Це свідчить про зростання довіри населення до державних облігацій. За рік обсяг інвестицій фізичних осіб зріс на понад 34,7 млрд грн, або майже на 53%

Фото: unsplash.com, freepik.com

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Розподіл облігацій за валютою у власності громадян:

  • ОВДП, номіновані у гривні – 55,15 млрд грн (55,03%);
  • ОВДП, номіновані у доларах США – 40,31 млрд грн в еквіваленті (40,23%);
  • ОВДП, номіновані у євро – 4,74 млрд грн в еквіваленті (4,73%);

До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну обсяг ОВДП фізичних осіб був вчетверо меншим – 25,1 млрд грн.

Динаміка ОВДП фізичних осіб з початку 2022 року:

  • Січень 2022 року – 25,1 млрд грн;
  • Січень 2023 року – 30,2 млрд грн;
  • Січень 2024 року – 52,2 млрд грн;
  • Січень 2025 року – 78,5 млрд грн;
  • 14 серпня 2025 року – 100,2 млрд грн.

Нагадаємо, у липні до бюджету було залучено 72,2 млрд грн через випуск ОВДП, а з початку повномасштабного вторгнення — понад 1,7 трлн грн.

Українці інвестували в ОВДП рекордні суми — Мінфін

Фото: mof.gov.ua

Читайте також: Скільки Україна залучила від продажу ОВДП у 2025 — НБУ

Державні облігації є одним із основних джерел фінансування державного бюджету, разом із грантами та пільговими кредитами від міжнародних партнерів. Кошти інвесторів працюють на підтримку Збройних Сил, економіки та ліквідацію наслідків агресії росії.

Також ОВДП є найбільш надійним інвестиційним інструментом країни: держава гарантує 100% повернення вкладів за ними разом із купоном (відсотками). Дохід від ОВДП не оподатковуються ПДФО та військовим збором.

Як придбати військові облігації

Долучитися до підтримки економіки просто і безпечно. Кожен громадянин може придбати облігації через застосунок «Дія» або у банку/брокера. Номінальна вартість однієї облігації – 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.

Кроки через «Дію»:

  1. У розділі «Послуги» оберіть «Військові облігації».
  2. Оберіть тип облігацій (назви українських міст або територій).
  3. Виберіть банк або брокера.
  4. Заповніть контактні дані, оберіть картку єПідтримка.
  5. Надішліть запит, підпишіть документи та оплатіть облігації.

Долучаючись до ОВДП, кожен громадянин підтримує фінансову стійкість України та економічну безпеку держави.

