Як підтвердити трудовий стаж, отриманий до 2004 року

15.08.2025 13:00
Ольга Деркач

Підтвердити трудовий стаж, отриманий до 2004 року, іноді буває досить складно. Особливо важко це зробити, якщо у трудовій книжці немає відповідних записів про виконання роботи чи іншої діяльності в цей період

Як підтвердити трудовий стаж, отриманий до 2004 року Фото: freepik.com

Як підтвердити стаж до 2004 року без трудової книжки

Трудова книжка вважається основним документом, який офіційно засвідчує трудовий стаж особи. Але бувають ситуації, коли вона втрачена, зіпсована, відсутня або містить помилки чи неповні дані. У таких випадках стаж можна довести за допомогою інших документів.

До переліку можливих підтверджувальних документів належать:

  • довідки з наказів про прийняття, переведення чи звільнення;
  • виписки з наказів, завірені належним чином;
  • дані персоніфікованого обліку;
  • відомості про нарахування та виплату заробітної плати;
  • письмові трудові договори або угоди, в яких є відмітки про їх фактичне виконання;
  • інші офіційні документи, що містять інформацію про період роботи в зазначений час.

Військова служба у складі трудового стажу

До стажу, набутого до 2004 року, зараховується і проходження військової служби. Підтвердити цей період можна за допомогою:

  • військового квитка;
  • довідок з архівних або військово-лікувальних установ;
  • довідок від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також від військових частин і установ, що належать до системи Міністерства оборони України.

Вид документів, необхідних для підтвердження стажу, залежить від його характеру. Наприклад, якщо йдеться про навчання у вищому навчальному закладі, підтвердженням слугуватиме диплом або довідка з навчального закладу.

Починаючи з 1 січня 2004 року, страховий стаж розраховується за даними, які містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Якщо отримати документи неможливо

У випадках, коли з об’єктивних причин, визначених урядом, отримати необхідні документи про стаж неможливо, його можна підтвердити іншим шляхом — за свідченнями не менше ніж двох свідків. Це мають бути особи, які працювали разом із заявником у той самий період і можуть підтвердити факт його роботи документально (наприклад, через власні трудові книжки, довідки чи інші офіційні підтвердження).

Джерело: 24 Канал.

