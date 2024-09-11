Найбільший обвал фондового ринку в історії вже почався — Кійосакі

Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато — бідний тато», який тривалий час попереджав про найбільший в історії крах фондового ринку, нещодавно заявив, що він вже розпочався, і звернув увагу на приховані фактори

Зокрема, Кійосакі обговорив широкомасштабну фінансову кризу, що розгортається, стверджуючи, що вся система руйнується через корупцію.

«Найбільші ринки у світі — це ринки облігацій, і якщо ви запитаєте будь-якого фінансового планувальника: «Чи варто мені купувати облігації?», вони скажуть «так, вони безпечні», але все це руйнується, тому що все це корумповане, — сказав Кійосакі. — Тому всі ці роки я обираю золото, срібло і Біткоїн».

Відповідаючи на запитання, чи має він на увазі, що крах може статися за одну ніч, Кійосакі підкреслив, що він вже почався.

«Це відбувається. Крах вже почався», — заявив Кайосакі.

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Крім того, він підкреслив, що «так званий найбезпечніший банк у світі», Credit Suisse, збанкрутував, але ми цього не бачимо.

Він додав, що є «твердим прихильником золота і срібла», або, як він їх назвав, «справжніх грошей, а не фальшивих», маючи на увазі національну валюту США, але стверджуючи, що система освіти в країні привчає пересічну людину до фальшивих грошей через прихований марксизм.

Крім того, він звернув увагу на проблему боргу США.

«Національний борг Америки зараз становить $35 трлн на балансі. Поза балансом — близько $250 трлн, з урахуванням соціального забезпечення та пенсій. Але справжня проблема полягає в тому, що щороку американські платники податків повинні платити трильйон доларів тільки для того, щоб виплачувати відсотки за цим боргом. Ми банкрути», — заявив Кійосакі.

Наостанок автор «Багатого тата» перерахував свої пʼять активів, необхідних для переживання глобальної економічної кризи, що розгортається, включаючи золото, їжу, землю (тобто нерухомість), бензин (нафтове багатство, але не запаси нафти) і зброю, оскільки «кожна маленька війна перетворюється на велику війну».

Нагадаємо, що Роберт Кійосакі зробив важливий 10-річний фінансовий прогноз. Відомий інвестор поділився важливим фактором, який відіграватиме велику роль для кожного в наступному десятилітті в питаннях грошей та збагачення.

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За матеріалами: Finbold.