АМКУ дозволив UPG орендувати 46 заправок у компаній, пов’язаних із «Приватом»

15.08.2025 11:00
Ольга Деркач

Антимонопольний комітет України (АМКУ) на засіданні 14 серпня надав UPG дозвіл на оренду ще 46 автозаправних станцій у структур, пов’язаних із так званою групою «Приват»

Про це рішення йдеться у повідомленні АМКУ.

Як зазначено, ТОВ «Укрпалетсистем» (яке здійснює діяльність під торговою маркою UPG) отримало право орендувати автозаправні комплекси, що належать компаніям «Альбіленд», «Енджел Кепітал», «Жасмі-трейд», «Імідж еволюшн», «Корсо Таун», «Лідер фінанс», «Нафтапрайм», «Ньюпорт Холдінг», «Перспектива про», «Старт бізнес-плюс» та «Вертікс-молл».

Цікаве по темі: АМКУ дозволив UPG орендувати 47 АЗС групи «Приват»

Відповідно до даних системи YouControl, кінцевим бенефіціаром більшості із зазначених юридичних осіб є Юрій Кіперман — батько Михайла Кіпермана, який є бізнес-партнером Ігоря Коломойського та входить до неформальної групи «Приват».

Це вже третє позитивне рішення регулятора щодо розширення мережі АЗС UPG після першого погодження, ухваленого 10 липня 2025 року.

Нагадаємо, що АМКУ надав дозвіл компанії Vi.An Holding Limited (Кіпр, Лімасол), що належить бізнесмену Віталію Антонову (засновнику OKKO Group), на придбання контрольного пакета у ТОВ «Кайрос-Холдинг».

Раніше ми писали, що АМКУ оштрафував «Радабанк» на ₴8 млн. «Радабанк» не виконав законні вимоги АМКУ та надав інформацію в неповному обсязі, чим вчинив порушення законодавства про захист економічної конкуренції. За зазначені порушення на АТ «АБ «Радабанк» накладено штраф у загальному розмірі 8 173 340 грн.

Крім того, АМКУ оштрафував компанію «Нова девелоп», яка входить до групи Nova, що належить бізнесменам Володимиру Поперешнюку та Вʼячеславу Климову, на 643 666 грн. Причиною санкцій стало придбання частки у логістичній компанії «Бест логістик груп» без попереднього дозволу АМКУ, що є порушенням вимог антимонопольного законодавства.

