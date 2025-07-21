АМКУ дозволив засновнику ОККО придбати агрокомпанію

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії Vi.An Holding Limited (Кіпр, Лімасол), що належить бізнесмену Віталію Антонову (засновнику OKKO Group), на придбання контрольного пакета у ТОВ «Кайрос-Холдинг»

«Рішення про придбання — логічне продовження нашої стратегії розвитку в агронапрямку, розширення земельного банку. Інтерес до Тернопільської та Рівненської областей, де, власне, зосереджений земельний банк вищезгаданої компанії, зумовлений як сприятливими природно-кліматичними умовами, так і кращими показниками врожайності порівняно з іншими регіонами України», — прокоментували рішення АМКУ в департаменті корпоративних коммунікацій группи компаній ОККО на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

Наразі компанія добудовує елеватор на 60 тис. тонн одночасного зберігання зерна. Крім того, у процесі спорудження — біоетанольний завод, запуск якого заплановано на другу половину 2026 року. Потужності нового підприємства сягатимуть 85 тис. тонн продукції на рік — для українського ринку та експорту.

Ще одним аграрним проєктом OKKO є співпраця з компанією «Гадз-Агро», у межах якої розвивається спільне агровиробництво.

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ТОВ «Кайрос-Холдинг» зареєстровано у 2024 році у Львові. Компанія займається вирощуванням зернових, бобових та олійних культур, будує промислові об’єкти, працює у сфері оптової торгівлі, зокрема паливом усіх типів.

Згідно з даними Опендатабот, за 2024 рік підприємство задекларувало 1,543 млн грн доходу при чистому збитку 1,136 млн грн. Обсяг зобов’язань «Кайрос-Холдингу» перевищує 857 млн грн, тоді як активи оцінюються на рівні 856,3 млн грн. Статутний капітал компанії становить 50 тис. грн, а штат — лише одна особа.

Бенефіціарами «Кайрос-Холдингу» є Богдан Кусьпісь та Іван Коцьо, які також контролюють низку пекарень у Львові та Вінниці, ресторанний бізнес і будівельні компанії.

До складу OKKO Group входить понад десять бізнесів у галузях виробництва, торгівлі, сервісу, страхування й будівництва. Ключовим активом групи є концерн «Галнафтогаз», оператор однієї з найбільших мереж АЗК в Україні під брендом ОККО — понад 400 комплексів. Засновник і кінцевий бенефіціар групи — Віталій Антонов.

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