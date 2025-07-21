close-btn
PaySpaceMagazine

АМКУ дозволив засновнику ОККО придбати агрокомпанію

21.07.2025 11:00
Ольга Деркач

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії Vi.An Holding Limited (Кіпр, Лімасол), що належить бізнесмену Віталію Антонову (засновнику OKKO Group), на придбання контрольного пакета у ТОВ «Кайрос-Холдинг»

АМКУ дозволив засновнику ОККО придбати агрокомпанію

АМКУ дозволив засновнику ОККО придбати агрокомпанію Фото: freepik.com

«Рішення про придбання — логічне продовження нашої стратегії розвитку в агронапрямку, розширення земельного банку. Інтерес до Тернопільської та Рівненської областей, де, власне, зосереджений земельний банк вищезгаданої компанії, зумовлений як сприятливими природно-кліматичними умовами, так і кращими показниками врожайності порівняно з іншими регіонами України», — прокоментували рішення АМКУ в департаменті корпоративних коммунікацій группи компаній ОККО на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

Наразі компанія добудовує елеватор на 60 тис. тонн одночасного зберігання зерна. Крім того, у процесі спорудження — біоетанольний завод, запуск якого заплановано на другу половину 2026 року. Потужності нового підприємства сягатимуть 85 тис. тонн продукції на рік — для українського ринку та експорту.

Ще одним аграрним проєктом OKKO є співпраця з компанією «Гадз-Агро», у межах якої розвивається спільне агровиробництво.

Цікаве по темі: Названо, скільки податків заплатила мережа ОККО у 2025

ТОВ «Кайрос-Холдинг» зареєстровано у 2024 році у Львові. Компанія займається вирощуванням зернових, бобових та олійних культур, будує промислові об’єкти, працює у сфері оптової торгівлі, зокрема паливом усіх типів.

Згідно з даними Опендатабот, за 2024 рік підприємство задекларувало 1,543 млн грн доходу при чистому збитку 1,136 млн грн. Обсяг зобов’язань «Кайрос-Холдингу» перевищує 857 млн грн, тоді як активи оцінюються на рівні 856,3 млн грн. Статутний капітал компанії становить 50 тис. грн, а штат — лише одна особа.

Бенефіціарами «Кайрос-Холдингу» є Богдан Кусьпісь та Іван Коцьо, які також контролюють низку пекарень у Львові та Вінниці, ресторанний бізнес і будівельні компанії.

До складу OKKO Group входить понад десять бізнесів у галузях виробництва, торгівлі, сервісу, страхування й будівництва. Ключовим активом групи є концерн «Галнафтогаз», оператор однієї з найбільших мереж АЗК в Україні під брендом ОККО — понад 400 комплексів. Засновник і кінцевий бенефіціар групи — Віталій Антонов.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

АМКУ дозволив ОККО орендувати станції мережі KLO

АМКУ оштрафував «Радабанк» на ₴8 млн

АМКУ оштрафував Нову пошту: за що

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
google news
Новини по темі
Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу — Свириденко 21.07.2025

Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу — Свириденко
Українські стартапи можуть залучити до €500 тис. від EIC 18.07.2025

Українські стартапи можуть залучити до €500 тис. від EIC
Скільки ФОПів в Україні закрилося за перше півріччя 2025 — Опендатабот 17.07.2025

Скільки ФОПів в Україні закрилося за перше півріччя 2025 — Опендатабот
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика 17.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика
Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
СЕО Нової пошти у Польщі йде з посади 16.07.2025

СЕО Нової пошти у Польщі йде з посади
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика
ТОП статей 17.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика

 Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ТОП статей 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
Останні новини
Сьогодні  15:40

Скільки банкнот і монет на руках в українців — НБУ

 Сьогодні  14:00

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  13:00

Біткоїн подає сильні ведмежі сигнали: чого очікувати

 Сьогодні  12:00

Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу — Свириденко

 Сьогодні  11:00

АМКУ дозволив засновнику ОККО придбати агрокомпанію

 Сьогодні  10:00

Криптозлочинність у 2025 вже перевищила рівень минулого року

 20.07.2025  14:00

Земля ось-ось поб’є рекорд обертання: що це означає для людства

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber