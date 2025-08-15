У Дії скоро зʼявляться дві нові послуги — Федоров

У застосунку Дія скоро зʼявляться нові послуги для українців — розлучення та зміна прізвища

Як повідомив перший віцепремʼєр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розлученння у Дії зʼявиться вже цієї осені, а зміна прізвища стане доступна до кінця року.

«Розлучитися в Дії можна буде восени, я думаю, що наприкінці. Над такою послугою ми працюємо, тому що це також важлива послуга під час війни. Щоб люди не ходили, не стояли в чергах, ми також це зробимо», — сказав Федоров.

За його словами, на відміну від процесу укладання шлюбу, під час розлучення Дія пропонуватиме користувачам замислитися над своїм рішенням та намагатиметься відмовити їх від цього кроку, використовуючи елементи гейміфікації.

Федоров розповів, що команда також активно працює над впровадженням можливості зміни прізвища у застосунку Дія. За його словами, цей сервіс планують запустити до Нового року.

Цікаве по темі: Мінцифри запустило Дія.Картку для всіх держвиплат

«От над цим ми працюємо. Моя команда обіцяє, що до Нового року запустимо», — зазначив Федоров.

Він підкреслив, що Міністерство цифрової трансформації отримує чимало запитів від громадян з цього приводу, тож послуга користується попитом і є пріоритетною для реалізації.

«Я бачу велику кількість звернень щодо цього. Ми моніторимо послуги, на які є запит. І ми над цим працюємо, я це актуалізував», — запевнив Федоров.

Нагадаємо, що на порталі Дія.Бізнес з’явиться новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень. Маркетплейс стане єдиною платформою, яка поєднає компанії — постачальників ІТ-рішень та підприємців, що шукають перевірені сервіси для розвитку бізнесу.

Раніше ми писали, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке розширює перелік видів діяльності, що дають право компаніям стати резидентами правового та податкового режиму Дія.City.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії з’явиться голосове керування та AI-асистент — Федоров

У Дії зʼявився цифровий простір для ветеранів

У Дії зʼявилася нова послуга

Джерела: РБК-Україна, UNN.