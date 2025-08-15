close-btn
PaySpaceMagazine

У Дії скоро зʼявляться дві нові послуги — Федоров

15.08.2025 10:00
Ольга Деркач

У застосунку Дія скоро зʼявляться нові послуги для українців — розлучення та зміна прізвища

У Дії скоро зʼявляться дві нові послуги — Федоров

Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Як повідомив перший віцепремʼєр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розлученння у Дії зʼявиться вже цієї осені, а зміна прізвища стане доступна до кінця року.

«Розлучитися в Дії можна буде восени, я думаю, що наприкінці. Над такою послугою ми працюємо, тому що це також важлива послуга під час війни. Щоб люди не ходили, не стояли в чергах, ми також це зробимо», — сказав Федоров.

За його словами, на відміну від процесу укладання шлюбу, під час розлучення Дія пропонуватиме користувачам замислитися над своїм рішенням та намагатиметься відмовити їх від цього кроку, використовуючи елементи гейміфікації.

Федоров розповів, що команда також активно працює над впровадженням можливості зміни прізвища у застосунку Дія. За його словами, цей сервіс планують запустити до Нового року.

Цікаве по темі: Мінцифри запустило Дія.Картку для всіх держвиплат

«От над цим ми працюємо. Моя команда обіцяє, що до Нового року запустимо», — зазначив Федоров.

Він підкреслив, що Міністерство цифрової трансформації отримує чимало запитів від громадян з цього приводу, тож послуга користується попитом і є пріоритетною для реалізації.

«Я бачу велику кількість звернень щодо цього. Ми моніторимо послуги, на які є запит. І ми над цим працюємо, я це актуалізував», — запевнив Федоров.

Нагадаємо, що на порталі Дія.Бізнес з’явиться новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень. Маркетплейс стане єдиною платформою, яка поєднає компанії — постачальників ІТ-рішень та підприємців, що шукають перевірені сервіси для розвитку бізнесу.

Раніше ми писали, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке розширює перелік видів діяльності, що дають право компаніям стати резидентами правового та податкового режиму Дія.City.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії з’явиться голосове керування та AI-асистент — Федоров

У Дії зʼявився цифровий простір для ветеранів

У Дії зʼявилася нова послуга

Джерела: РБК-Україна, UNN.

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
google news
Новини по темі
Мінцифри запустило Дія.Картку для всіх держвиплат 13.08.2025

Мінцифри запустило Дія.Картку для всіх держвиплат
Кабмін відкрив доступ до Дія.City для нових сфер бізнесу 12.08.2025

Кабмін відкрив доступ до Дія.City для нових сфер бізнесу
Штрафи, відкритий банкінг та Резерв+: яких змін чекати українцям з 1 серпня 31.07.2025

Штрафи, відкритий банкінг та Резерв+: яких змін чекати українцям з 1 серпня
Уряд затвердив запуск Дія.Картки 30.07.2025

Уряд затвердив запуск Дія.Картки
На Дія.Бізнес зʼявиться Маркетплейс цифрових рішень 30.07.2025

На Дія.Бізнес зʼявиться Маркетплейс цифрових рішень
Співвласник ГК NOVA приєднався до Стратегічної ради Diia.City United 29.07.2025

Співвласник ГК NOVA приєднався до Стратегічної ради Diia.City United
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

 «Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
Останні новини
Сьогодні  12:00

Сезон альткоїнів вже зовсім близько — Coinbase

 Сьогодні  11:00

АМКУ дозволив UPG орендувати 46 заправок у компаній, пов’язаних із «Приватом»

 Сьогодні  10:00

У Дії скоро зʼявляться дві нові послуги — Федоров

 14.08.2025  20:20

Українці інвестували в ОВДП рекордні суми — Мінфін

 14.08.2025  19:40

Рада не розглядатиме законопроєкт про крипторезерв через позицію НБУ — Гетманцев

 14.08.2025  18:20

BlackRock володіє криптоактивами на понад $100 млрд

 14.08.2025  17:00

Сатоші Накамото тепер багатший за Білла Гейтса

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.