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Чи зможуть вибори у США попередити економічний крах — відповідь Роберта Кійосакі

14.09.2024 10:00
Дарія Шуть
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Хоча Роберт Кійосакі не приховував своєї переваги колишньому президенту США Дональду Трампу перед віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, він вважає, що масштабний економічний крах неминучий незалежно від результатів президентських виборів

Чи зможуть вибори у США попередити економічний крах — відповідь Роберта Кійосакі

Фото: pngwing.com, freepik.com

Популярний інвестор і автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато» висловив думку, що немає великої різниці, переможе Трамп чи Гарріс, оскільки проблеми США неможливо виправити.

У своїй публікації в X Кійосакі заявив, що ні Трамп, ні Гарріс не можуть розв’язати колосальну проблему боргу США, який уже перевищив $35 трлн і зростає на $1 трлн кожні 100 днів, а також відсотки, які він назвав «найбільшими витратами Америки».

«Простіше кажучи, ми в дупі. Долар – це сміття. Припиніть заощаджувати долари, фальшиві гроші…. і почніть заощаджувати золото, срібло та біткоїни…. справжні гроші», — пише він.

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Щоб захистити свої статки під час фінансової кризи, що насувається, Кійосакі порадив зосередитися на інвестуванні та збереженні того, що, на його думку, є «реальними» активами. Зокрема дорогоцінні метали, такі як золото та срібло, і найбільша криптовалюта — Біткоїн (BTC).

Цікаво, що, погоджуючись із Кійосакі, ведучий «THE Bitcoin Podcast», відомий як Уокер, поділився цікавим графіком. Він демонструє, що національний борг США безперервно зростає незалежно від адміністрації — республіканської чи демократичної — з початку 1980-х років.

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Фото: x.com/WalkerAmerica

Нагадаємо, Роберт Кійосакі, який тривалий час попереджав про найбільший в історії крах фондового ринку, нещодавно заявив, що він вже розпочався, і звернув увагу на приховані фактори.

Також автор книги «Багатий тато — бідний тато» інвестує в літієві шахти та вуглецеві кредити, а також в інші криптовалюти, окрім флагмана децентралізованих фінансів (DeFi), зокрема в Ethereum (ETH) та Solana (SOL), які він рекомендує вже давно.

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За матеріалами Finbold

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовиниСША
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