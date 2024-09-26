Криптотрейдер перетворив $95 на $96,9 тис. за 12 годин — який токен купив

Криптотрейдер досягнув більш ніж 1000-кратного прибутку, торгуючи Incept (INCEPT), перетворивши $95 на $96 900 усього за 12 годин, згідно з даними, опублікованими блокчейн-аналітичною платформою Lookonchain у своєму дописі від 26 вересня

Оскільки криптовалютна індустрія продовжує розвиватися, інвестори та трейдери відкривають для себе можливості для отримання прибутку, ретельно обираючи та розраховуючи час для своїх криптовалютних операцій, як це продемонстрував один криптотрейдер, перетворивши інвестицію розміром менше $100 на майже $100 000 менш ніж за добу.

Unbelievable!😱 Turned $95 into $96.9K in just 12 hours—more than a 1000x return! Many of the wallets that made ~1000x profit on $INCEPT appear to be insider wallets. They were all created 4 days ago and have only traded $INCEPT.https://t.co/AvNHFbRjpO pic.twitter.com/aOm3z1VXAx — Lookonchain (@lookonchain) September 26, 2024

У той же час, команда Lookonchain припустила, що адреси, які отримують 1000-кратний прибуток, схоже, є інсайдерськими гаманцями, враховуючи той факт, що вони з’явилися лише чотири дні тому і до цього часу торгували лише INCEPT.

Що таке токен INCEPT?

INCEPT — це новий криптотокен і перший у своєму роді, побудований на стандарті ERC-4D. Криптоаналітик 0xGCB пояснив, що він поєднує у собі три основні стандарти: ERC-20 (звичайні токени), ERC-721 (NFT), ERC-6551 (токен-рахунок — схожий на функцію гаманця), додавши:

«Концепція трохи складна, але якщо коротко, то кожен токен INCEPT може використовуватися як гаманець і може зберігати різні активи (включаючи NFT, дані і навіть більше токенів INCEPT)».

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Аналіз цін на токени INCEPT

Згідно з останніми даними, отриманими Finbold від платформи криптомоніторингу DEX Screener 26 вересня, INCEPT переходив з рук в руки за ціною $1137.06 (у середньому), що відображає зростання на 1,48% з моменту його запуску 25 вересня.

Зважаючи на все, цей криптотрейдер, інсайдер чи ні, зумів отримати величезний прибуток завдяки своїм детально продуманим діям у торгівлі вищезгаданим токеном. Однак, при спробі наслідувати їх і заробити на цьому, необхідно бути вкрай обережним, оскільки тенденції на крипторинку, особливо для нових токенів, можуть швидко змінюватися.

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