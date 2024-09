Криптотрейдер перетворив $95 на $96,9 тис. за 12 годин — який токен купив

Криптотрейдер досягнув більш ніж 1000-кратного прибутку, торгуючи Incept (INCEPT), перетворивши $95 на $96 900 усього за 12 годин, згідно з даними, опублікованими блокчейн-аналітичною платформою Lookonchain у своєму дописі від 26 вересня

Оскільки криптовалютна індустрія продовжує розвиватися, інвестори та трейдери відкривають для себе можливості для отримання прибутку, ретельно обираючи та розраховуючи час для своїх криптовалютних операцій, як це продемонстрував один криптотрейдер, перетворивши інвестицію розміром менше $100 на майже $100 000 менш ніж за добу.

Unbelievable!😱

Turned $95 into $96.9K in just 12 hours—more than a 1000x return!

Many of the wallets that made ~1000x profit on $INCEPT appear to be insider wallets. They were all created 4 days ago and have only traded $INCEPT.https://t.co/AvNHFbRjpO pic.twitter.com/aOm3z1VXAx

— Lookonchain (@lookonchain) September 26, 2024