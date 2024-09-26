close-btn
PaySpaceMagazine

Криптотрейдер перетворив $95 на $96,9 тис. за 12 годин — який токен купив

26.09.2024 17:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Криптотрейдер досягнув більш ніж 1000-кратного прибутку, торгуючи Incept (INCEPT), перетворивши $95 на $96 900 усього за 12 годин, згідно з даними, опублікованими блокчейн-аналітичною платформою Lookonchain у своєму дописі від 26 вересня

Криптотрейдер перетворив $95 на $96,9 тис. за 12 годин — який токен купив

Криптотрейдер перетворив $95 на $96,9 тис. за 12 годин — який токен купив Фото: unsplash.com, pngwing.com

Оскільки криптовалютна індустрія продовжує розвиватися, інвестори та трейдери відкривають для себе можливості для отримання прибутку, ретельно обираючи та розраховуючи час для своїх криптовалютних операцій, як це продемонстрував один криптотрейдер, перетворивши інвестицію розміром менше $100 на майже $100 000 менш ніж за добу.

У той же час, команда Lookonchain припустила, що адреси, які отримують 1000-кратний прибуток, схоже, є інсайдерськими гаманцями, враховуючи той факт, що вони з’явилися лише чотири дні тому і до цього часу торгували лише INCEPT.

Що таке токен INCEPT?

INCEPT — це новий криптотокен і перший у своєму роді, побудований на стандарті ERC-4D. Криптоаналітик 0xGCB пояснив, що він поєднує у собі три основні стандарти: ERC-20 (звичайні токени), ERC-721 (NFT), ERC-6551 (токен-рахунок — схожий на функцію гаманця), додавши:

«Концепція трохи складна, але якщо коротко, то кожен токен INCEPT може використовуватися як гаманець і може зберігати різні активи (включаючи NFT, дані і навіть більше токенів INCEPT)».

Читайте популярне: Як стати успішним криптоінвестором: стратегії та поради експертів

Аналіз цін на токени INCEPT

Згідно з останніми даними, отриманими Finbold від платформи криптомоніторингу DEX Screener 26 вересня, INCEPT переходив з рук в руки за ціною $1137.06 (у середньому), що відображає зростання на 1,48% з моменту його запуску 25 вересня.

INCEPT

INCEPT Фото: geckoterminal.com

Зважаючи на все, цей криптотрейдер, інсайдер чи ні, зумів отримати величезний прибуток завдяки своїм детально продуманим діям у торгівлі вищезгаданим токеном. Однак, при спробі наслідувати їх і заробити на цьому, необхідно бути вкрай обережним, оскільки тенденції на крипторинку, особливо для нових токенів, можуть швидко змінюватися.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Чи перевищить ціна Ethereum $5000 — прогнози аналітиків

3 криптовалюти, які варто купити до кінця цього року

Рубрики: ГрошіІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Visa допоможе банкам випускати власні токени, забезпечені фіатом 26.09.2024

Visa допоможе банкам випускати власні токени, забезпечені фіатом
Як підготуватися до найбільшої фінансової кризи в історії — Кійосакі 26.09.2024

Як підготуватися до найбільшої фінансової кризи в історії — Кійосакі
Засновник Binance скоро вийде з в'язниці: як відреагує крипторинок 26.09.2024

Засновник Binance скоро вийде з в'язниці: як відреагує крипторинок
PayPal дозволив бізнесу операції з криптовалютою 26.09.2024

PayPal дозволив бізнесу операції з криптовалютою
Гері Генслер піддається пильній увазі з боку законодавців: причина 25.09.2024

Гері Генслер піддається пильній увазі з боку законодавців: причина
Binance перевершила S&P 500: про який показник йдеться 25.09.2024

Binance перевершила S&P 500: про який показник йдеться
Вибір редакції
Всі
Що очікує український ринок праці: аналітика від фахівців OLX Робота
ТОП статей 26.09.2024

Що очікує український ринок праці: аналітика від фахівців OLX Робота

 У яких банках найнижчі комісії за переказ та зняття коштів — огляд
ТОП статей 26.09.2024

У яких банках найнижчі комісії за переказ та зняття коштів — огляд
Останні новини
Сьогодні  20:30

Баффет продав акції відомої компанії на $860 млн — що відбувається

 Сьогодні  19:40

Вчені розповіли, що буде із Землею після загибелі Сонця

 Сьогодні  18:50

Visa допоможе банкам випускати власні токени, забезпечені фіатом

 Сьогодні  18:00

Топменеджерка та провідні дослідники покинули OpenAI — причини

 Сьогодні  17:15

Стартує друга частина безкоштовних вебінарів Ukrainian CFO Forum 2024

 Сьогодні  17:00

Криптотрейдер перетворив $95 на $96,9 тис. за 12 годин — який токен купив

 Сьогодні  16:20

НБУ представив план створення банків фінансової інклюзії

 Всі новини
credit link image