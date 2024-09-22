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3 криптовалюти, які варто купити до кінця цього року

22.09.2024 10:00
Ольга Деркач
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Волатильність на ринку криптовалют — звичне явище. З наближенням останнього кварталу інвестори хочуть встигнути придбати перспективні активи, які можуть злетіти в ціні, як це сталося з Solana

3 криптовалюти, які варто купити до кінця цього року

3 криптовалюти, які варто купити до кінця цього року Фото: chatgpt.com

Експерти кажуть, що протягом наступних кількох років ріст цих трьох криптовалют є ймовірним, і інвестори отримають величезні прибутки.

Rexas Finance (RXS): токенізація реальних активів

Лідером в індустрії цієї нової хвилі криптовалют є Rexas Finance (RXS) — токен, орієнтований на RWA. Rexas планує допомогти людям токенізувати свої активи через блокчейн і, таким чином, трансформувати бізнес у сфері нерухомості, товарів і навіть творів мистецтва. Це надає інвесторам можливість брати участь у володінні високоцінними і традиційно неліквідними активами, які нарізані на менші частини.

Торгуючись на рівні $0,04 під час другого раунду попереднього продажу, RXS, яка привернула увагу інвесторів, видається чудовим проєктом в рамках екосистеми блокчейну. Місія Rexas Finance полягає в тому, щоб об’єднати принципи технології блокчейн на практиці і зосередитися на світовому ринку нерухомості, який оцінюється в $379,7 трлн, та інших сферах з високим потенціалом, що дозволяє досягти 10000% зростання до 2025 року.

Avalanche (AVAX): масштабування блокчейну для реальних випадків використання

Ще одна криптовалюта, яка має шанси імітувати величезний потік нативних токенів Solana — це Avalanche. Avalanche створює спільну платформу для розробки децентралізованих додатків (dApps), корпоративних і блокчейн-технологій. Таким чином, Avalanche прагне заявити, що має одну з найкращих мереж смарт-контрактів з нульовим часом очікування транзакцій серед інших платформ смарт-контрактів в індустрії.

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Саме таке поєднання швидкості, потужності та розширюваності забезпечує Avalanche хорошу частку в конкурентній боротьбі за лідерство в секторі блокчейн.

Схильність розробників мережі Avalanche до побудови багаторівневого рішення для масштабування без шкоди для принципів децентралізації є причиною того, що багато розробників і підприємств будують свою роботу на її мережі.

Безліч DeFi, а також інших блокчейн-рішень, які є чіткими сферами зростання, дозволяють Avalanche орієнтуватися на величезний ринковий феномен. Це означає, що ціна AVAX буде зростати, оскільки так багато розробників і проєктів розробляються і запускаються в його мережі.

Polkadot (DOT): досягнення інтероперабельності між різними блокчейнами

Зрештою, Polkadot (DOT) стає ще одним головним кандидатом на величезний ріст до 2025 року. Polkadot — це технологія розподіленого реєстру нового покоління, яка має на меті наблизити бачення декількох сумісних блокчейнів на крок ближче. Polkadot має на меті вирішити проблему фракціоналізації криптопростору, перетинаючи кордони різних леконів і використовуючи як активи, так і інформацію.

Озброєні цією технологією, блокчейни, які в Polkadot називаються Parachains, будуються незалежно, але інтегровані в екосистему Polkadot. Ця особливість також робить Polkadot однією з найбільш ефективних і високомасштабованих блокчейн-платформ, здатних підтримувати велику кількість децентралізованих додатків.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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