4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Попереду ще один важкий тиждень в економічному календарі Сполучених Штатів, тому можна очікувати більшої волатильності на ринку

Криптовалютні ринки утримали прибуток минулого тижня після того, як Федеральна резервна система США знизила процентну ставку на 0,5%.

Цього тижня вийде низка звітів про споживчі настрої, валовий внутрішній продукт і більше даних про інфляцію.

«Очікуйте більшої волатильності та більших коливань, оскільки ринки переключать увагу на наступне засідання ФРС», – вважає Kobeissi Letter.

Економічні події з 23 по 27 вересня

У понеділок, 23 вересня, вийде звіт S&P Global Services PMI, який відображає умови ведення бізнесу в секторі послуг, що робить значний внесок у загальний ВВП. Після цього у вівторок вийдуть індекси споживчих настроїв, які також відображають умови та настрої в економіці в цілому.

Регулярні щотижневі дані про зайнятість будуть опубліковані в четвер, 26 вересня, разом із замовленнями на товари тривалого користування, переглядом валового внутрішнього продукту (ВВП) та очікуваним обсягом продажів житла.

У п’ятницю, 27 вересня, буде опублікований звіт по індексу витрат на особисте споживання (PCE), який є одним з ключових показників інфляції, що використовується керівниками центральних банків при прийнятті рішень.

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Вся увага прикута до наступного засідання ФРС 7 листопада, на якому може відбутися чергове зниження ставки. Інструмент CME Fed Watch наразі дає 50:50 шансів на зниження ставки на 25 базисних пунктів або ще на 50 пунктів.

В Азії фондові ринки торгувалися у вузькому діапазоні 23 вересня вранці, оскільки інвестори зважували безліч даних, які посилили занепокоєння щодо здоров’я економіки Китаю.

«Справи в Китаї йдуть від поганого до гіршого», — сказав Тоні Сікамор, аналітик IG в Сіднеї.

В Японії ієна ослабла після того, як Банк Японії вказав, що політики не поспішають знову підвищувати процентні ставки.

Перспективи крипторинку

За останні 24 години крипторинок залишався відносно стабільним, а його загальна капіталізація склала $2,31 трлн.

Близько $200 млрд повернулося в цей клас активів за останні сім днів після більш значного зниження ставки ФРС, що стало «бичачим» фактором для ризикових активів.

Більшу частину вихідних Біткоїн коливався на рівні $63 000, але потім почав зростати, досягнувши позначки в $65 000 під час ранкової азійської торгової сесії 23 вересня. З того ж часу минулого тижня цей актив зріс на 9%.

Ethereum також був у русі після декількох тижнів FUD, коли на початку торгів в Азії він перевищив $2 600, що завершилося тижневим зростанням на 14,5%.

Результати альткоїнів в цілому були змішаними, але Binance Coin (BNB), Litecoin (LTC), Sui (SUI) і Bittensor (TAO) демонстрували дещо кращі показники.

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За матеріалами: Crypto Potato.