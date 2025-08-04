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НКЦПФР оновила список ненадійних інвестпроєктів

04.08.2025 16:20
Ольга Деркач

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) продовжує системну роботу із захисту інвесторів та інформування громадськості про потенційно небезпечні фінансові проєкти

НКЦПФР оновила список ненадійних інвестпроєктів

Фото: freepik.com, nssmc.gov.ua

Про це НКЦПФР написала у своєму Telegram.

У рамках цього процесу оновлено список сумнівних інвестпроєктів, до якого додано ще два SCAM-проєкти:

  • Moncheri Girl;
  • Викторас Карапетьянц.

Станом на сьогодні список містить 441 проєкт, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Перевірити проєкт на наявність у списку можна у розділі «Захист прав інвесторів» на офіційному сайті НКЦПФР.

У НКЦПФР нагадують, що сумнівні фінансові проєкти часто маскуються під легальні компанії, активно рекламуються, пропонують «безкоштовні бонуси» або гарантовані прибутки, однак не мають ліцензії та приховують юридичну інформацію.

Повний перелік ознак шахрайства доступний за посиланням.

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Перед тим як інвестувати — перевіряйте інформацію, ретельно оцінюйте ризики та довіряйте лише ліцензованим учасникам ринку, наголошують у Комісії.

Нагадаємо, що НКЦПФР презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів. Матрицю перезнтували під час робочої групи Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України під головуванням Данила Гетманцева.

Також ми писали, що НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів. В рамках процесу імплементації європейських стандартів в українське законодавство НКЦПФР розробила та презентувала учасникам ринку новий проєкт Закону України «Про інвестиційні фонди».

Раніше ми писали, що в рамках внутрішньої трансформації центрального апарату НКЦПФР було утворено Офіс для забезпечення діяльності регулятора ринків капіталу.

Крім того, НКЦПФР розробила новий документ щодо емісії корпоративних облігацій. Нова редакція передбачає загальне спрощення вимог до пакету документів, що подаються для реєстрації випуску/звіту до Комісії.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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