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НКЦПФР затвердила перелік клієнтів Freedom Finance, яким повернуть активи

30.07.2025 11:20
Ольга Деркач

Національна комісія з цінний паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) затвердила остаточний перелік клієнтів Freedom Finance, які мають право на повернення заблокованих активів

НКЦПФР затвердила перелік клієнтів Freedom Finance, яким повернуть активи

НКЦПФР затвердила перелік клієнтів Freedom Finance, яким повернуть активи Фото: freepik.com, flaticon.com

Про це НКЦПФР повідомила у своєму Telegram.

Документ містить актуальну інформацію про стан активів, враховуючи звірку балансів усіх зацікавлених сторін та корпоративні зміни з моменту його первинного схвалення. Також Комісія оновлюватиме цю інформацію в Переліку відповідно до подальших корпоративних подій.

«Це — результат тривалої та злагодженої співпраці НКЦПФР з багатьма стейкхолдерами, а також невід’ємна складова процесу повернення», — пишуть в НКЦПФР.

Після державної реєстрації Порядку Міністерством юстиції, Перелік буде використаний професійними учасниками ринку в процесі здійснення виплат.

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Нагадаємо, що 2022 року РНБО наклало санкції на ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», як на юридичну особу, що надає фінансові послуги. Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.

У вересні 2023 року, НКЦПФР підготувала законопроєкт, який вносить зміни до трьох Законів України – про санкції, про депозитарну систему та про ринки капіталу. Законопроєкт покликаний вирішити складну ситуацію, що стосується клієнтів ТОВ у співпраці з НБУ, Нацдепозитарієм, Розрахунковим центром та МРГ при КМУ. А у червні 2024 НКЦПФР почала процес врегулювання з клієнтами Freedom Finance.

Крім того, нещодавно Комісія також затвердила останній необхідний нормативний акт, що дозволяє розпочати виплати клієнтам «Фрідом Фінанс».

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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НКЦПФР затвердила перелік клієнтів Freedom Finance, яким повернуть активи

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