НКЦПФР затвердила перелік клієнтів Freedom Finance, яким повернуть активи

Національна комісія з цінний паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) затвердила остаточний перелік клієнтів Freedom Finance, які мають право на повернення заблокованих активів

Про це НКЦПФР повідомила у своєму Telegram.

Документ містить актуальну інформацію про стан активів, враховуючи звірку балансів усіх зацікавлених сторін та корпоративні зміни з моменту його первинного схвалення. Також Комісія оновлюватиме цю інформацію в Переліку відповідно до подальших корпоративних подій.

«Це — результат тривалої та злагодженої співпраці НКЦПФР з багатьма стейкхолдерами, а також невід’ємна складова процесу повернення», — пишуть в НКЦПФР.

Після державної реєстрації Порядку Міністерством юстиції, Перелік буде використаний професійними учасниками ринку в процесі здійснення виплат.

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Нагадаємо, що 2022 року РНБО наклало санкції на ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», як на юридичну особу, що надає фінансові послуги. Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.

У вересні 2023 року, НКЦПФР підготувала законопроєкт, який вносить зміни до трьох Законів України – про санкції, про депозитарну систему та про ринки капіталу. Законопроєкт покликаний вирішити складну ситуацію, що стосується клієнтів ТОВ у співпраці з НБУ, Нацдепозитарієм, Розрахунковим центром та МРГ при КМУ. А у червні 2024 НКЦПФР почала процес врегулювання з клієнтами Freedom Finance.

Крім того, нещодавно Комісія також затвердила останній необхідний нормативний акт, що дозволяє розпочати виплати клієнтам «Фрідом Фінанс».

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