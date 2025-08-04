Скільки нових компаній зʼявилося у 2025 — Опендатабот

Понад 18 тисяч нових компаній зареєстровано за перше півріччя 2025 року в Україні за даними Єдиного державного реєстру. Це майже стільки ж, як і за аналогічний період торік, проте на третину менше, ніж до початку повномасштабної війни

18 277 нових компаній було зареєстровано в Україні за пів року 2025 року. Відкриття нового бізнесу стабілізувалися — торік за той самий час відкрилось майже стільки ж нових бізнесів. Втім сягти показників напередодні повномасштабної війни все ще не вийшло: у 2021 за півроку зареєстрували в 1,6 раз більше юросіб.

Не все так стабільно і з закриттями: за рік їх побільшало на 19%. Від початку року встигло закритись 6 653 бізнесів. Чистий приріст складає 11 624 компанії — це найнижчий показник за останні 5 років.

97 новостворених компаній припинили діяльність, навіть не проіснувавши й пів року. Це трохи більше, ніж торік — 92, але значно менше, ніж у 2021 році — тоді таких було аж 264.

Майже третина всіх нових бізнесів відкрилась у столиці — 5 830 компаній. Далі Львівщина — 1 547 та Дніпропетровщина — 1 531 компанія.

Водночас найбільше закриттів у тих самих регіонах. Лідирує Київ — 717 компаній. Далі Львівщина — 470 підприємств та Дніпропетровщина — 464 компанії.

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Абсолютний рекорд за розміром статутного капіталу серед новостворених компаній у 2025 році — Українсько-Італійська Партнерська Компанія ВелАльянс, що планує працювати у сфері будівництва. Її капітал — 14,4 млрд грн.

Цьогоріч найбільшим масовим засновником став Ільницький Віталій Павлович. Він власник одразу 886 нових компаній, зареєстрованих у 2025 році. Варто зауважити, що всі його бізнеси у топі за розміром капіталу: від 1 млрд грн до 9,8 млрд грн. Загалом Ільницькому належать понад 3 тисячі компаній.

Ссуми вказані як статутний капітал, можуть включати не тільки реальні кошти, а й, наприклад, інтелектуальну власність або обладнання, вартість яких складно перевірити. Законодавством України не встановлено обмежень щодо максимального розміру статутного капіталу.

Найбільше нових бізнесів в Україні займається оптовою торгівлею — 15% реєстрацій. На другому місці — громадські організації, наслідують нерухомість, ІТ та агросектор. При цьому найшвидше зростає саме ІТ-сфера: за рік — плюс 48% нових реєстрацій.

Водночас громадські організації найчастіше й закривались цьогоріч — 11% від загальної кількості закриттів.

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Джерело: Опендатабот.