Найкращі способи інвестувати $1 на день, щоб примножити статки

Відкладання лише $1 на день, можливо, не зробить вас мільйонером, але ви будете здивовані, як сильно може зрости ваш рахунок у довгостроковій перспективі

Нижче ми розглянемо, наскільки можна збільшити свій рахунок, відкладаючи по $1 на день на високоприбутковий ощадний рахунок та фондовий індекс S&P 500, а також обговоримо, як можна ще більше примножити свої заощадження.

Високоприбутковий ощадний рахунок

Це один із найзручніших варіантів для інвестування $1 на день. Ви можете автоматизувати перекази зі свого поточного рахунку або іншої установи, щоб не пропустити жодного внеску.

Хоча ви швидко не розбагатієте, користуючись високоприбутковим ощадним рахунком, це набагато краще місце для зберігання ваших грошей, ніж традиційний, звичайний банківський рахунок. Звісно, деякі депозити можуть мати дещо вищі відсоткові ставки, але тоді доступ до коштів буде обмеженим.

Високоприбуткові ощадні рахунки пропонують багато компаній, зі ставкою в середньому 4-7% річних. Для прикладу, якби ви вкладали по $1 на день з 5% річних, то 365 доларів, які ви внесли за рік, становили б уже $374,25. Це може здатися невеликою сумою, але в довгостроковій перспективі, наприклад, 5-7 років, цих грошей би вистачило на непогану «страхову фінансову подушку».

Різниця стає набагато зрозумілішою за 10-річний період. На той момент ви б внесли $3650 на свій високоприбутковий ощадний рахунок, але ваш баланс збільшився б до $4738,55.

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Фондовий ринок

Якщо ви прагнете створити реальне довгострокове багатство протягом свого життя — наприклад, відкладаєте на пенсію — фондовий ринок, як правило, є кращим варіантом. Це пов’язано з тим, що середня довгострокова прибутковість індексу S&P 500 становить близько 10%, і він ніколи не втрачав грошей протягом 20-річного ковзного періоду.

Якщо ви інвестуєте по $1 на день протягом 10 років у фондовий ринок і заробляєте ці 10% середньорічної прибутковості, ваші $3650 перетворяться на $6275,81. За 40-річний період ефект компаундування буде ще більш значним. $14,6 тис., які ви інвестуєте протягом 40 років, виростуть до $196,07 тис.

Як збільшити доходи

Щоб мати змогу заробляти швидше та більше, можна задуматися над більш ризиковими інвестиціями. Наприклад, можна декілька років накопичувати гроші, вкладаючи по $1 вищезгаданими способами, можливо, здобуваючи знання щодо різних видів інвестування, а потім сформувати власний портфель.

Наприклад, можна звернути увагу на акції. Нещодавно ми розглядали декілька цікавих компаній, акції яких можна розглянути для купівлі. Також українці найбільше вкладають у:

ОВДП (облігації внутрішніх державних позик);

рухоме та нерухоме майно;

земля;

дорогоцінні метали;

валюта;

предмети розкоші.

Також можна інвестувати у криптовалюти, але це вимагає значно більше знань, умінь та навичок, і у цьому випадку потрібно бути готовим, що через коливання ринку можна втратити всі заощадження. При цьому деякі криптотрейдери можуть перетворити $95 на $96,9 тис. усього лише за 12 годин.

Спостерігаючи за ринком і слідкуючи за відомими інвесторами, ви можете знайти для себе ідеальний варіант, куди ж вкласти гроші. Наприклад ті, хто слідкує за Робертом Кійосакі (видатний інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато»), знає, що він рекомендує розглянути для інвестицій Біткоїн, золото, срібло та компанії з видобутку літію.

Важливо зазначити, що будь-яка інвестиція пов’язана з ризиком і не гарантує прибутковості. Фондовий ринок, наприклад, може бути дуже волатильним у короткостроковій перспективі, і він рідко приносить «середні» 10% за рік. Ощадні рахунки захищені страхуванням FDIC, але ставка, яку вони сплачують, коливається залежно від поточних ринкових ставок, наприклад, оскільки ФРС наразі розпочинає цикл зниження, то, ймовірно, найближчим часом не буде жодного високодохідного ощадного рахунку з 5% дохідністю.

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Допоміжні матеріали: gobankingrates.com.