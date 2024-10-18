Акції американських компаній з малою капіталізацією для короткострокової перспективи

Євген Пилипець

Інвестиційний експерт

Поки великі компанії утримують свої позиції на ринку, дрібніші перебувають в активній фазі розвитку. Серед понад 7 тис. акцій на американській фондовій біржі, аналітики часто недооцінюють акції бізнесів з невеликою капіталізацією, хоча вони мають великий потенціал зростання. Як обрати прибуткові активи для короткострокової перспективи та диверсифікувати ними портфель? Про це розповів інвестиційний експерт Євген Пилипець.

Чим цікаві компанії малої капіталізації?

Компанії малої капіталізації (від $250 млн до $2 млрд) можуть допомогти диверсифікувати портфель і запропонувати потенціал зростання. Вони часто перебувають на ранніх стадіях життєвого циклу корпорації. Це означає, що компанії мають достатньо можливостей для розширення своєї частки ринку, розвитку бізнесу та збільшення акціонерної вартості, особливо порівняно з великими гравцями ринку.

Ці компанії менш відомі та рідко висвітлюються аналітиками Волл-стріт. Відсутність аналізу ускладнює дослідження, але також створює хороші можливості для інвесторів: оскільки ринок іноді упускає акції з низьким профілем, то можна скористатися ринковою неефективністю.

Крім того, компанії з малою капіталізацією, але з гарною репутацією та відповідними джерелами доходу можуть стати об’єктами поглинання з боку великих бізнесів, які зростають цим шляхом.

Однак з інвестиціями в невеликі компанії пов’язано більше ризику через високу волатильність. Отже, інвесторам необхідно розподіляти ресурси з більшою обережністю. При цьому загальна прибутковість у довгостроковій перспективі може бути вельми істотною в секторі малої капіталізації.

Ivanhoe Electric Inc. (IE)

IE — доволі молода компанія, яку заснували під час пандемії COVID-19 з метою захисту ланцюжка постачання життєво важливих металів і мінералів США. Зокрема, компанія хоче розширити та наростити виробництво міді, кобальту, нікелю та платини у США, щоб Америка могла продовжити електрифікацію своєї економіки та з часом відмовитися від викопного палива.

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Для цього розробили технологію геофізичної розвідки Typhoon, яка точно виявляє родовища металів, таких як мідь і сульфіди. Вона забезпечує нижчі витрати й мінімальний вплив на навколишнє середовище порівняно з традиційними методами.

На думку аналітиків, акції IE мають перспективу зростання на 80% у найближчі 12 місяців. Середня цільова ціна — $16.

Plug Power Inc. (PLUG)

PLUG активно розвиває інновації на енергетичних ринках і спеціалізується на водневих паливних елементах, які виділяють лише воду і повітря, що робить їх екологічно безпечними.

Продукція компанії охоплює широкий спектр застосування: від електромобілів для транспортування матеріалів до резервного енергопостачання в технологічній, телекомунікаційній та комунальній сферах. PLUG прагне стати універсальним постачальником рішень для всіх, хто хоче перейти на чисту енергетику з використанням водневих технологій.

На думку аналітиків, акції компанії мають перспективу зростання на 95% у найближчі 12 місяців. Середня цільова ціна — $4.

Confluent Inc. (CFLT)

CFLT працює з великими даними з 2014 р. Основна спеціалізація — «дані в русі», тобто дані, які переміщуються між двома носіями.

Очікується, що попит на ці ідеї буде стабільно зростати протягом наступних 10 років або більше. Ці та інші послуги компанії, а також інновації можуть сприяти досягненню більшого успіху.

Акції CFLT мають перспективу зростання на 44% за 12 місяців. Середня цільова ціна на рівні $30.

InfuSystem Holdings Inc. (INFU)

INFU — виробник пристроїв інфузійних помп і постачає їх лікарням, хірургічним центрам та онкологічним клінікам. Вони використовуються для калібрування доз рідин, що вводяться внутрішньовенно для точного контролю. Клієнти можуть придбати або орендувати понад 60 моделей відомих брендів, включно з новими та вживаними пристроями з гарантією.

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Крім постачання інфузійних помп, InfuSystem надає послуги з їхньої підтримки, включно з профілактичним обслуговуванням і ремонтом. Компанія покращує ключові елементи ланцюжка поставок та інфраструктури охорони здоров’я.

Акції компанії мають перспективу зростання на 83% за 12 місяців. Середня цільова ціна встановлена на рівні $13.

Tactile Systems Technology Inc (TCMD)

TCMD працює в галузі передових технологій. Ця компанія зосереджена на розробці пристроїв для лікування хронічних захворювань, особливо хронічних набряків та респіраторних проблем.

Tactile Systems пропонує портативні пристрої для пневматичної компресії. Їхня система Flexitouch досягла 96% задоволеності пацієнтів і знизила витрати на лікування лімфедеми на 37%. Також компанія розробила AffloVest — мобільний жилет для очищення дихальних шляхів.

На думку аналітиків, акції компанії мають перспективу зростання на 42% у найближчі 12 місяців. Середня цільова ціна встановлена на рівні $20.

*Наведена вище інформація не є інвестиційною рекомендацією, а є суб’єктивною думкою інвестора з досвідом роботи на фондовому ринку понад 12 років.

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