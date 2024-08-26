3 акції Джорджа Сороса, які перетворять $100 на $1000 до 2025 року

Багато біржових трейдерів беруть приклад з відомих інвесторів, один із яких — бізнесмен-мільярдер Джордж Сорос. Далі ми розглянемо, які акції з його портфеля (що належать йому через Soros Fund Management) можуть до 2025 року принести значні прибутки інвесторам

Так, нещодавно Сорос відмовився від акцій деяких великих технологічних компаній, таких як Alphabet (NASDAQ: GOOGL) та Amazon (NASDAQ: AMZN), на користь інших позицій, які, на його думку, є прибутковими.

Ascendis Pharma A/S (ASND)

Серед найбільш помітних інвестицій Сороса — Ascendis Pharma A/S (NASDAQ: ASND), біофармацевтична компанія, яка займається розробкою терапії для медичних потреб і отримала середню цільову ціну $190,22 на наступні 12 місяців, що на 38,85% вище від поточної ціни.

Серед більш оптимістичних аналітиків на Волл-стріт щодо ціни акцій ASND — аналітики JPMorgan (NYSE: JPM), які нещодавно підвищили свій ціновий орієнтир на акції з $170 до $174 після схвалення препарату Yorvipath (TransConPTH) від Ascendis для лікування гіпопаратиреозу у дорослих.

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Super Micro Computer (SMCI)

Тим часом, американський виробник високоефективних комп’ютерних серверів та іншого обладнання для центрів обробки даних Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) — ще одна нещодавня інвестиція Сороса, яка, за прогнозами аналітиків, може зрости в ціні на 56,87% протягом наступних 12 місяців і досягти $978,50.

Хоча цього року результати компанії не вражають, її партнерство з Nvidia (NASDAQ: NVDA) змінило правила гри, і майбутній звіт про прибутки Nvidia може стати наступним ключовим каталізатором зростання ціни акцій SMCI, оскільки він покаже, чи продовжує зростати попит на центри обробки даних.

Alibaba (BABA)

Нарешті, Сорос нещодавно придбав акції Alibaba (NYSE: BABA), наслідуючи приклад Майкла Беррі, який також збільшив свої інвестиції в китайські компанії, і аналітики демонструють особливо «бичачі» настрої, з середньою цільовою ціною $111,16 (+33,08%).

Тим часом, Alibaba повідомила про змішані результати за другий квартал, хоча її хмарний ринок, бізнес електронної комерції та міжнародна експансія все ще пропонують можливості для зростання. Більше того, компанія перевершила прогнози щодо прибутку на акцію (EPS) за не-GAAP (незагальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку).

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За матеріалами: Finbold.