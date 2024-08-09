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Кеті Вуд інвестувала $2,4 млн у акції відомої компанії

09.08.2024 16:20
Ольга Деркач
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Компанія Кеті Вуд Ark Invest придбала 145 420 акцій Robinhood на суму $2,4 млн на тлі позитивних результатів другого кварталу, які перевищили очікування щодо доходів та прибутків

Кеті Вуд інвестувала $2,4 млн у акції відомої компанії

Кеті Вуд інвестувала $2,4 млн у акції відомої компанії Фото: facebook.com/cathiewood0fficial, freepik.com

Компанія з управління активами також придбала акції криптокомпаній, подвоївши нещодавню активність на тлі відновлення ринку.

Ark Invest купив 145 420 акцій HOOD, додавши їх до попередніх запасів. Інвестиції компанії в розмірі $2,4 млн привернули увагу крипторинку напередодні звіту про прибутки Robinhood. Наразі акції Robinhood торгуються на рівні $17,73, піднявшись на 3,56% за останні 24 години, після зниження на 0,52% за день до цього.

Нещодавня покупка Ark Invest означає, що менеджер з управління активами продовжує купувати більше акцій криптокомпаній, як і напередодні. Перерозподіл активів слідує за зростаючим підйомом більшості криптокомпаній. Криптокомпанії — це компанії, акції яких залежать від стану Біткоїна (BTC), криптовалют або інших цифрових активів, пов’язаних з ринком.

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Кеті Вуд також подвоїла свої інвестиції в Coinbase. Вона придбала COIN на суму $13 833, оскільки актив почав своє зростання, набравши 2% після періоду падіння.

Ark Invest також купив Roku Inc. і Tempus AI Inc. і продав UIPATH Inc. і VUZIX Corp.

Домінуючим фактором на всіх ринках залишався прибуток компанії Robinhood за другий квартал. 7 серпня компанія оголосила про кращі, ніж очікувалося, результати: виручка досягла $682 млн, а чистий прибуток склав $188 млн.

Привертає увагу чистий прибуток Robinhood, який злетів на 652% порівняно з $25 млн у минулому році і збільшився на 20% порівняно з першим кварталом 2024 року.

«У 2-му кварталі ми встановили нові квартальні рекорди за доходами та прибутком на акцію, ми продовжуємо зосереджуватися на забезпеченні ще одного року прибуткового зростання», — заявили в компанії.

Нагадаємо, що топменеджер Robinhood може замінити голову SEC Генслера за президентства Трампа. Криптовалютна спільнота очікує, що CLO Robinhood замінить голову SEC Гері Генслера, якщо Дональд Трамп здобуде перемогу на президентських виборах у США.

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За матеріалами: Coin Gape.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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