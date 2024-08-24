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Скільки б ви отримали, якби інвестували $1 000 в акції Google під час IPO

24.08.2024 13:00
Олеся Крамаренко
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Хоча у 2024 році важко уявити світ без Alphabet та її всюдисущої пошукової системи Google, компанії всього 26 років, а на біржі вона торгується лише два десятиліття

Скільки б ви отримали, якби інвестували $1 000 в акції Google під час IPO

Фото: unsplash.com

Враховуючи, що в серпні цього року цей технологічний гігант відсвяткував 20-ту річницю свого первинного публічного розміщення акцій (IPO) і що за ці роки він так сильно виріс, Finbold вирішив дослідити, скільки могли б принести інвестиції в розмірі всього лише $1 000, зроблені в той доленосний день.

Скільки принесли $1 000, інвестовані в акції Google під час IPO

Компанія Alphabet вийшла на біржу 19 серпня зі стартовою ціною $85, але протягом дня торгувалася майже на рівні $100. За останні 20 років технологічний гігант пережив два дроблення акцій: у 2014 році, коли на кожну 1000 акцій, якими володів інвестор, припадало 1 998 акцій, і у 2022 році — менш примітне дроблення 20 до 1.

Це означає, що на $1 000 можна було купити еквівалент 369 сучасних акцій Google у серпні 2004 року. Оскільки з моменту IPO компанія GOOGL зросла на 6 069% до своєї останньої ціни закриття у $167,18, початкова інвестиція на момент написання матеріалу, 21 серпня 2024 року, коштувала б $61 690.

Для порівняння, інвестиція такого ж розміру і на таку ж дату в S&P 500 принесла б близько $5 000, а інвестиція в Apple — $371 327.

Чи є GOOGL все ще гарною інвестицією?

Хоча акції Google вже значно зросли з моменту виходу на біржу, вони залишаються дуже привабливою потенційною інвестицією. Дійсно, з 63 експертів, представлених у мережі фондового аналізу TradingView, аж 51 оцінює її як “buy” або “strong buy”.

Крім того, GOOGL не має жодної рекомендації «sell» і має лише 12 “neutral” оцінок. Акції Alphabet також мають відносно рідкісну честь мати всі 12-місячні цінові орієнтири — від найнижчого до найвищого — які прогнозують подальше зростання фондового ринку.

Дійсно, в кращому випадку очікується, що акції Google зростуть на 37,58% до $230, а в гіршому — на 1,69% до $170.

Раніше ми писали про те, скільки можна було б заробити, купивши 14 років тому біткоїнів на $100.

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Рубрики: GoogleІнвестиціїСвітНовини
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